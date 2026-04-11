影／小貨車違停遭拖吊！車主持利剪涉恐嚇 快打警力當場逮人

新北市梅姓男子今晚因不滿小貨車違規停放在中和區興南路3段遭拖吊，不僅大聲叫囂還涉嫌持利剪恐嚇要求放車，快打支援警力迅速趕抵，將梅男依現行犯當場遭逮，警詢後明將依妨害公務及恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局黃姓員警今晚6時許，與公辦民營拖吊車司機邱姓男子（46歲）在中和區興南路3段執行違停小貨車拖吊作業，小貨車才貼上封條準備拖離現場時，車主梅姓男子（43歲）涉嫌手持剪刀從一旁鐵工廠衝出來，不僅大毊叫囂並要求將車輛返還，甚至揮舞手中利剪作勢攻擊。

因情況緊急，執行違規拖吊作業的黃姓員警立即呼叫線上巡邏警網到場支援，近20名快打警力迅速趕抵，以優勢警力依現行犯將梅男當場逮捕，並查扣剪刀1把，警詢後明依妨害公務及恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市梅姓男子今晚因不滿小貨車違規停放在中和區興南路3段遭拖吊，涉嫌持利剪恐嚇要求放車，快打支援警力迅速趕抵，依現行犯當場遭逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市梅姓男子今晚因不滿小貨車違規停放在中和區興南路3段遭拖吊，涉嫌持利剪恐嚇要求放車，快打支援警力迅速趕抵，依現行犯當場遭逮依法送辦。記者王長鼎／翻攝