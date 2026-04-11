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登山客桃園市復興區四稜溫泉迷途 求助119做對這幾件事

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

兩名男子昨中午自桃園市復興區登山口下切前往四稜溫泉，因未攜帶完整裝備且對路線不熟，返程途中迷失方向，無法辨識原路受困山區撥119救助，指揮中心隨即規畫救援計畫，晚間7時前找到人帶往登山口，兩男平安返家。

消防局表示，兩人發現迷途後，昨晚下午5時9撥119求助，指揮中心透過三方通話確認兩人身體狀況，並運用簡訊定位技術掌握所在位置與安撫情緒，指示留在原地等待救援，避免貿然移動增加風險。

消防局第四大隊巴陵分隊接獲派遣，立即出動人員前往救援，5時37分抵達登山口，完成裝備整備後，立即下切前往定位座標搜救，5時55分順利接觸兩名登山者。經現場評估，兩人意識清楚、生命徵象穩定，無明顯外傷，僅因長時間行走略顯疲憊，隨即由救援人員引導撤離，並於6時30分安全護送返回登山口，兩名登山者對於救援過程深表感謝，並表示未來從事山域活動將更加謹慎準備。

消防局分析，此案屬常見之「回程迷途」類型，登山民眾往往於回程時因體力下降、注意力減弱，加上路徑辨識困難，較易發生迷失方向情形。此外，兩人於迷途後立即報案並配合原地等待救援，也是能迅速獲救的重要關鍵。

巴陵分隊提醒，從事登山或野外活動前，務必提前規畫完整路線，審慎評估自身體能與時間安排，並避免於午後仍深入山區或進行下切等高風險路線。同時應攜帶離線地圖、充足糧食與飲水、照明設備及保暖衣物，以因應突發狀況。

獲救的登山客感謝搜救人員很快就找到他們。記者鄭國樑／翻攝
獲救的登山客感謝搜救人員很快就找到他們。記者鄭國樑／翻攝

巴陵消防分隊派員進入山區搜救。記者鄭國樑／翻攝
巴陵消防分隊派員進入山區搜救。記者鄭國樑／翻攝

溫泉 桃園

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