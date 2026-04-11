影／經典老賓士「霸告」車頭全毀 出遊撞違規車3人送醫、車友惋惜

新北市八里區昨天有1輛CRV在路口左轉未禮讓對向直行車遭猛烈撞擊，對方可是被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，修理費恐不便宜、報廢令人惋惜，且駕駛傷重仍在住院，這次肇事代價會很高。

據了解，58歲林姓女子昨天上午11時許駕駛休旅車行經八里區中華路二段，準備左轉舊城街時，她說看見前面已經有車轉過去，就想跟著轉彎，卻未顧及對向直行車也是綠燈且有優先路權，結果被52歲劉姓男子駕駛的老賓士撞上。

高速撞擊造成2輛車的車頭均嚴重損毀，劉男傷勢較嚴重，後座乘客33歲何男右手骨折、頭暈、全身擦挫傷，林女傷勢最輕，3人分別被救護車送往淡水馬偕及林口長庚醫院。

當時賓士190E後面還跟著1輛紅色BMW E30 M3，這2輛都被老車玩家視為收藏品，尤其M3是BMW性能傳奇的開端，車壇地位難以動搖，車況好的市值可比190E高出數倍。

他們是幾名網路認識的車友相約出遊兜風賞車，未料190E發生事故，路過目擊的行車記錄影像被公開到社群平台，標題惋惜「一台老車就這樣沒了」，也有懂車網友留言「開著收藏出遊被違規撞毀，好慘！」

員警已完成繪測採證，後續依交通事故處理流程辦理，轉彎車未禮讓直行車除交通違規可處600至1800元罰鍰，釀成車禍致人受傷還要賠償車損、恐觸犯刑法過失傷害罪。警方表示將待調查釐清後裁處。

新北市八里區昨天有1輛被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，高速撞上違規左轉車，車頭嚴重損毀，駕駛傷重送醫仍住院診療觀察中。記者林昭彰／翻攝

新北市八里區昨天有1輛被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，高速撞上違規左轉車，車頭嚴重損毀，後面還跟著1輛市值更高的紅色BMW E30 M3經典老車，緊急煞車驚險避開。記者林昭彰／翻攝

新北市八里區昨天有1輛CRV在路口違規左轉未禮讓對向直行車被猛烈撞擊，2輛車的車頭均嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝

新北市八里區昨天有1輛被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，高速撞上違規左轉車，車頭嚴重損毀，後面還跟著1輛市值更高的紅色BMW E30 M3經典老車，緊急煞車驚險避開。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

新北市八里區昨天有1輛被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，高速撞上違規左轉車，車頭嚴重損毀，駕駛傷重送醫仍住院診療觀察中。記者林昭彰／翻攝

新北市八里區昨天有1輛CRV在路口違規左轉未禮讓對向直行車，被老賓士經典款190E猛烈撞擊，2輛車的車頭均嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝