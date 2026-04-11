聽新聞
0:00 / 0:00
影／經典老賓士「霸告」車頭全毀 出遊撞違規車3人送醫、車友惋惜
新北市八里區昨天有1輛CRV在路口左轉未禮讓對向直行車遭猛烈撞擊，對方可是被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，修理費恐不便宜、報廢令人惋惜，且駕駛傷重仍在住院，這次肇事代價會很高。
據了解，58歲林姓女子昨天上午11時許駕駛休旅車行經八里區中華路二段，準備左轉舊城街時，她說看見前面已經有車轉過去，就想跟著轉彎，卻未顧及對向直行車也是綠燈且有優先路權，結果被52歲劉姓男子駕駛的老賓士撞上。
高速撞擊造成2輛車的車頭均嚴重損毀，劉男傷勢較嚴重，後座乘客33歲何男右手骨折、頭暈、全身擦挫傷，林女傷勢最輕，3人分別被救護車送往淡水馬偕及林口長庚醫院。
當時賓士190E後面還跟著1輛紅色BMW E30 M3，這2輛都被老車玩家視為收藏品，尤其M3是BMW性能傳奇的開端，車壇地位難以動搖，車況好的市值可比190E高出數倍。
他們是幾名網路認識的車友相約出遊兜風賞車，未料190E發生事故，路過目擊的行車記錄影像被公開到社群平台，標題惋惜「一台老車就這樣沒了」，也有懂車網友留言「開著收藏出遊被違規撞毀，好慘！」
員警已完成繪測採證，後續依交通事故處理流程辦理，轉彎車未禮讓直行車除交通違規可處600至1800元罰鍰，釀成車禍致人受傷還要賠償車損、恐觸犯刑法過失傷害罪。警方表示將待調查釐清後裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。