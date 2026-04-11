快訊

年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

重返非洲豬瘟非疫國短短3天 新加坡首先恢復台灣生鮮豬肉輸銷

要不到生水餃暴走！三重婦大鬧八方雲集 意外揪出老公是通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

影／土城廟會遶境爆衝突！所長對空鳴2槍壓制 帶回3人送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將3名鬧事者帶返派出所，警詢後以妨害秩序及社維法移送新北地檢署偵辦，並約制廟方人員立即停止遶境活動。

土城警分局表示，今天中午12時40分在土城區中央路4段275巷執行廟會遶境勤務，發現這場廟會遶境出現外來陣頭，為預防衍生不必要事端，增派警力協助蒐證，遶境參拜進香隊伍疑因不慎碰撞，陳姓男子（27歲）與其朋友廖姓男子（22歲）及吳姓男子（29歲）爆發口角糾紛，出現當街謾罵喧鬧爭端。

現場員警見雙方情緒激動，趁尚未出現肢體暴力衝突，立即上前制止，但雙方仍持續大聲爭吵，頂埔派出所長詹智偉避免事態擴大，當場對空鳴1槍出聲制止，但其中1人欲阻止員靠近出手推擠，所長為維持現場秩序、避免衝突擴大，再次對空鳴1槍制止；後續支援快打警力趕抵，將現場3名滋事人員帶返所，警詢後將3人依妨害秩序罪嫌及社維法送辦。

新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝

新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝

新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝

新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將鬧事者帶返派出所。記者王長鼎／翻攝

遶境 土城

延伸閱讀

大甲媽遶境進香防搶轎暴力 中警E化雲端即時監控

深夜追捕槍毒犯 嘉市警5分鐘火速圍捕2嫌震撼街頭

北市婦「3個月砸571萬」投資虛擬幣全被騙 報警逮同年紀56歲車手

影／老闆娘太辣？新莊噁男在豆漿店脫褲自慰 警方速逮20歲男子

相關新聞

獨／昔2次直升機執勤失事大難不死 高雄2線3星警官意外猝死家中

高雄市警局公關室公關股兩線三星警官林正立，今天中午家人叫他起床吃中飯時，驚見他已猝死，享年57歲；林正立為人豪爽、幽默，21年前和17年前分別有兩次搭海豚直升機執勤時遇失事墜海及墜毀，大難不死的經歷令聽者嘖嘖稱奇，今猝逝不幸消息傳出，讓曾共事同仁錯愕與不捨。

影／土城廟會遶境爆衝突！所長對空鳴2槍壓制 帶回3人送辦

新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將3名鬧事者帶返派出所，警詢後以妨害秩序及社維法移送新北地檢署偵辦，並約制廟方人員立即停止遶境活動。

影／經典老賓士「霸告」車頭全毀 出遊撞違規車3人送醫、車友惋惜

新北市八里區昨天有1輛CRV在路口左轉未禮讓對向直行車遭猛烈撞擊，對方可是被車友暱稱「霸告」的老賓士經典款190E，修理費恐不便宜、報廢令人惋惜，且駕駛傷重仍在住院，這次肇事代價會很高。

板橋男家中疑持刀受傷…脖子多處刀傷血流不止 妻子急送醫搶救

新北市板橋區陳姓男子今天下午在家中疑似持刀受傷，妻子驚見急報警，目前送醫搶救中。確實發生原因現由警方調查中。

說好的比劃？2男街頭「切磋武術」變失控互毆 桃警快打壓制送辦

桃園市桃園區復興、朝陽街口，昨天傍晚有2名成年男子當街比劃切磋，沒想到其中1人誤打對方的頭部，意外引爆肢體衝突，桃園警分局據報，立刻啟動快打部隊，10名員警3分鐘火速趕抵現場，先將這對扭打的好朋友分開，雖互不提告，警詢後仍依社秩法裁處。

大車頻繁進出違規多 安平警方祭「移動式地磅」今年已取締105件

台南安平區隨著各項建設工程，砂石車等大型車輛頻繁進出，對交通環境造成影響，也增加用路風險，台南市警四分局與交通警察大隊昨在重點時段及路段執行移動式地磅勤務，機動攔查取締違規，據統計，今年以來已取締大型車違規超載、未申請路權及違規停車等共計105件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。