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影／土城廟會遶境爆衝突！所長對空鳴2槍壓制 帶回3人送辦
新北市土城區今天下午一場廟會遶境活動，兩派人馬爆發嚴重口角衝突，派出所長為壓制雙方火爆氣焰，現場對空連開2槍示警並將3名鬧事者帶返派出所，警詢後以妨害秩序及社維法移送新北地檢署偵辦，並約制廟方人員立即停止遶境活動。
土城警分局表示，今天中午12時40分在土城區中央路4段275巷執行廟會遶境勤務，發現這場廟會遶境出現外來陣頭，為預防衍生不必要事端，增派警力協助蒐證，遶境參拜進香隊伍疑因不慎碰撞，陳姓男子（27歲）與其朋友廖姓男子（22歲）及吳姓男子（29歲）爆發口角糾紛，出現當街謾罵喧鬧爭端。
現場員警見雙方情緒激動，趁尚未出現肢體暴力衝突，立即上前制止，但雙方仍持續大聲爭吵，頂埔派出所長詹智偉避免事態擴大，當場對空鳴1槍出聲制止，但其中1人欲阻止員靠近出手推擠，所長為維持現場秩序、避免衝突擴大，再次對空鳴1槍制止；後續支援快打警力趕抵，將現場3名滋事人員帶返所，警詢後將3人依妨害秩序罪嫌及社維法送辦。
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