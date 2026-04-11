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大車頻繁進出違規多 安平警方祭「移動式地磅」今年已取締105件

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平區隨著各項建設工程，砂石車等大型車輛頻繁進出，對交通環境造成影響，也增加用路風險，台南市警四分局與交通警察大隊昨在重點時段及路段執行移動式地磅勤務，機動攔查取締違規，據統計，今年以來已取締大型車違規超載、未申請路權及違規停車等共計105件。

第四分局指出，今年度迄今取締大型車違規共計105件，依序為未依規定申請路權及號誌共74件、違規停車26件、超載2件、闖紅燈2件、行車記錄器視野輔助系統則有1件。

警方表示，安平區為市府公告管制範圍，25噸以上大型車輛均須申請路權，依道路交通管理處罰條例第60條，大型車輛未經申請路權擅自進入管制道路，屬違反交通管制行為，依法舉發處罰，並得當場責令駛離或改道行駛。

此外，同條例第56條規定，大型車輛違規停車影響交通者，依法舉發處罰，並得逕行拖吊移置保管。另依同第29條之2規定，車輛裝載超過規定重量者，依法處以罰鍰，並得責令當場卸載改善，未改善者不得繼續行駛。警方說，違規者經開立舉發單後，移請監理機關後續裁罰。

警方指出，大型車輛車體龐大、重量高，行駛時易產生視野死角及內輪差，若有設備不符規定、未依標誌標線號誌行駛或超載等違規情形，不僅易造成路面損壞，更大幅提升交通事故風險，且事故後果往往較為嚴重。

除持續強化執法作為外，第四分局員警每周不定期深入轄內建築工地，向業者及駕駛人宣導交通安全觀念；並前往學校及里民活動中心，針對學童與高齡者對大型車輛內輪差及視野死角認識，提升整體交通安全意識。

台南市警四分局與交通警察大隊昨在重點時段及路段執行移動式地磅勤務，機動攔查取締大型車輛違規。圖／讀者提供
台南市警四分局與交通警察大隊昨在重點時段及路段執行移動式地磅勤務，機動攔查取締大型車輛違規。圖／讀者提供

警方說，大型車輛車體龐大、重量高，行駛時易產生視野死角及內輪差，若有設備不符規定、未依標誌標線號誌行駛或超載等違規情形，不僅易造成路面損壞，更大幅提升交通事故風險。圖／讀者提供
警方說，大型車輛車體龐大、重量高，行駛時易產生視野死角及內輪差，若有設備不符規定、未依標誌標線號誌行駛或超載等違規情形，不僅易造成路面損壞，更大幅提升交通事故風險。圖／讀者提供

台南市警四分局統計，今年以來已取締大型車違規超載、未申請路權及違規停車等共計105件。圖／讀者提供
台南市警四分局統計，今年以來已取締大型車違規超載、未申請路權及違規停車等共計105件。圖／讀者提供

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