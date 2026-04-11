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獨／昔2次直升機執勤失事大難不死 高雄2線3星警官意外猝死家中

改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦

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獨／昔2次直升機執勤失事大難不死 高雄2線3星警官意外猝死家中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警局公關室公關股兩線三星警官林正立，今天中午家人叫他起床吃中飯時，驚見他已猝死，享年57歲；林正立為人豪爽、幽默，21年前和17年前分別有兩次搭海豚直升機執勤時遇失事墜海及墜毀，大難不死的經歷令聽者嘖嘖稱奇，今猝逝不幸消息傳出，讓曾共事同仁錯愕與不捨。

兩線三星的警官林正立警專15期畢業，從基層警員做起，後考上警大，警大69期畢業，曾在新興警分局偵查隊當偵查員，後外派歷任三民二警分局覺民派出所、小港警分局的漢民及小港派出所所長。

為人豪爽、個性開朗，說話幽默，後來升上警務正，因對外和民代及媒體均維持良好關係，林正立被延攬至市警局公關室公關股服務，一展長才。

林正立早年曾是警政署首任外派早年為空警隊、現為空勤總隊服務的警察，2005年2月8日，林正立和同仁搭乘當時海豚直升機至台中港北堤外海，執行救生員吊掛訓練。因當時直升機受強勁側風影響，失控墜海，所幸機上4人全數獲救生還。

沒想到，有了第一次大難不死的經歷，還有第二次更接近鬼門關的死裡逃生經驗；2008年，1月19日，林正立丹讓機工長和2名同仁搭直升機執行山難搜救任務，降落時尾旋翼掃到地面導致翻覆，所幸墜機後3人均奇蹟生還。

林正立當時臉部受傷，接近眉毛處縫了數針，事故前，已準備辦婚禮，在敘述此次經歷時，還自嘲當時臉部破相險些無法當新郎倌，臉上貼著膠布辦完婚禮。

林正立遇到兩次大難不死的經歷，熟識他的人均聽過他轉述兩度與死神擦身而過的神奇經歷；猝逝的不幸消息傳出，令高雄警界同仁相當錯愕與不捨；警局公關室表示，將傾全力協助家屬處理後事事宜。

圖為空勤總隊使用的海豚直升機（NA-102）（示意圖）。圖／讀者提供
圖為空勤總隊使用的海豚直升機（NA-102）（示意圖）。圖／讀者提供

直升機 高雄 警察

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