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說好的比劃？2男街頭「切磋武術」變失控互毆 桃警快打壓制送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
2名友人昨天下午近６時行經桃園區復興路和朝陽街口時，一時興起切磋武藝，卻在比劃過程中，１人揮拳擊中另１人，引起不滿，憤而失控揮拳釀好友當街扭打，桃園警方出動快打部隊將２男分開，雖不提告仍依法裁處。 示意圖／AI生成
2名友人昨天下午近６時行經桃園區復興路和朝陽街口時，一時興起切磋武藝，卻在比劃過程中，１人揮拳擊中另１人，引起不滿，憤而失控揮拳釀好友當街扭打，桃園警方出動快打部隊將２男分開，雖不提告仍依法裁處。 示意圖／AI生成

桃園市桃園區復興、朝陽街口，昨天傍晚有2名成年男子當街比劃切磋，沒想到其中1人誤打對方的頭部，意外引爆肢體衝突，桃園警分局據報，立刻啟動快打部隊，10名員警3分鐘火速趕抵現場，先將這對扭打的好朋友分開，雖互不提告，警詢後仍依社秩法裁處。

桃園分局表示，2名陳姓好朋友下午5時55分，在桃園區復興路與朝陽街口等交通號誌時，一時興起嬉鬧，其中1人提議當場來個「切磋武術」，約定僅是點到為止；比劃過程中，陳友揮拳不慎擊中39歲陳男，陳男頓時火大，認為對方有意挑釁，隨即失控還手，連連揮拳重擊好友臉部當場受傷，雙方在街頭爆發激烈衝突，路過民眾見狀驚慌報警。

武陵派出所接獲報案，由於案發地點位於交通要道且正值下班尖峰，警方不敢大意，立即啟動快打部隊機制；短短3分鐘內10名員警分頭趕抵現場，以優勢警力強行將鬥毆的兩人隔開。

經初步調查，2名陳姓男子雖互有怨言，但隨後冷靜下來，均向警方坦承，只是朋友間的玩笑開過頭，並表示無意提出傷害告訴；不過警方說，就算當事雙方互不提告，但是在公共場所鬥毆行為已嚴重影響社會秩序，仍依社會秩序維護法第87條第1款「加暴行於人」，函送桃園地方法院簡易庭裁處。

桃園警方嚴正聲明，絕不容許任何人以任何藉口在街頭引發暴力爭端，針對違法行為必定依法究辦，呼籲民眾處事應理性，切勿以身試法。

2名友人昨天下午近６時行經桃園區復興路和朝陽街口時，一時興起切磋武藝，卻在比劃過程中，１人揮拳擊中另１人，引起不滿，憤而失控揮拳釀好友當街扭打，桃園警方出動快打部隊將２男分開，雖不提告仍依法裁處。圖／threads@sky03290066提供
2名友人昨天下午近６時行經桃園區復興路和朝陽街口時，一時興起切磋武藝，卻在比劃過程中，１人揮拳擊中另１人，引起不滿，憤而失控揮拳釀好友當街扭打，桃園警方出動快打部隊將２男分開，雖不提告仍依法裁處。圖／threads@sky03290066提供

桃園 鬥毆

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