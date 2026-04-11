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改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦
國道8號台南市安定路段10日凌晨一輛黑色改裝BMW撞擊廂型車，造成廂型車翻車、43歲方姓駕駛拋飛車外身亡；肇事車頭也全毀、駕駛無恙棄車逃逸，警方查出39歲趙姓男子涉案，昨天深夜拘提訊問、依過失致死、肇事逃逸、公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方獲報國8區西向0.3公里處車禍，到場不見涉肇事者，調閱監視器畫面比對後鎖定趙姓男子。警方查訪，死者從事捕魚販魚10多年，已婚有一對兒女，是一家四口經濟支柱。
當天凌晨死者開廂型車準備上工捕魚養家，在國8遭趙駕車猛撞翻車，當場拋飛車外肢體多處損傷、疑因創傷性休克不治。妻兒接獲惡耗無法接受。
員警稱10日深夜11時拘提趙嫌到案，今依過失致死、肇事逃逸公共危險等罪嫌移請地檢署偵辦。
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