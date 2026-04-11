改裝BMW撞翻廂型車！兩寶爸遭拋飛車外亡 肇事者逃逸今送辦

高雄市警局公關室公關股兩線三星警官林正立，今天中午家人叫他起床吃中飯時，赫見他躺在床上已無氣息，119救護人員到場，查看林已猝死未送醫；林正立猝逝的消息傳出，令共事的同仁相當不捨與難過，公關室表示，將協助家屬處理後事事宜。

2026-04-11 14:19