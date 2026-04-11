新北猴硐貓村傳虐貓追查可疑男 4貓遭噴辣椒水眼傷

新北市猴硐廣場及貓公所後門昨傍晚傳出虐貓事件，疑有不明男子噴灑辣椒水，現場人員聞到刺鼻氣味後立即巡查，發現共4隻貓咪出現眼睛不適、無法睜眼情形，經獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後均已明顯好轉，目前狀況穩定，已報警追查。

新北市動物防疫保護處長楊淑方說，昨日傍晚猴硐廣場及貓公所後門疑似遭人噴灑辣椒水，現場人員聞到刺鼻氣味後立即巡查，發現共4隻貓咪出現眼睛不適、無法睜眼等情形。

楊淑方表示，經獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後均已明顯好轉，目前進食正常、狀況穩定。現場已保全監視器及相關證據，並掌握影像報警處理，警方正持續釐清身分，呼籲民眾提供線索協助查緝不法。

楊淑方指出，故意以辣椒水傷害，違反動物保護法，若造成動物死傷，最高可處2年以下有期徒刑、200萬元以下罰金。猴硐貓隻數量下降，主要因長期絕育管理、族群老化及認養轉出所致，動保處將持續推動絕育、加強現場管理及遊客宣導等滾動檢討相關措施。

猴硐貓村有不少貓咪吸引民眾注意，有的慵懶躺坐在地上，有的在走來走去，會與遊客互動，假日吸引不少觀光客，傳出虐貓讓不少人氣憤，認為太惡劣， 抓到要嚴辦。

當地光復里長周晉億表示，光復里環境整理很乾淨，希望民眾不要有虐貓行為，也呼籲遊客也要把垃圾帶走，共同維護環境衛生，動保單位正在調閱監視器追查。

猴硐貓村有不少貓咪，有的慵懶躺坐在地上，有的在走來走去，會與遊客互動。圖／新北市動物防疫保護處提供