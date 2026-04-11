五股多人熱心抓肇逃 美女藝術家路旁開電腦助警速逮嫌犯

新北市五股洲子洋重劃區昨晚發生肇事逃逸車禍，機車騎士一時倒地不起嚇壞路人，幸好許多熱心民眾協力幫忙，並提供完整肇逃車號給警方，迅速逮到嫌疑人，但是他一概否認，仍將依肇事逃逸罪嫌函送地檢署偵辦。

這起車禍發生在昨晚8時許，1輛轎車在五股區新城六路、新城八路口右轉時撞倒右側機車，34歲騎士倒地不起。肇事轎車放慢車速僅猶豫片刻，竟閃著右轉方向燈猛然加速直行逃離現場，過程全被路口監視器完整錄下。

許多路人目擊車禍都停下來幫忙，有1個女生協助報警、2個外送員停下查閱行車記錄器、1輛機車衝去追肇逃車輛但被逃脫，還有1個小有名氣的美女藝術家直接在路旁打開筆電擷取行車影像交給警察。受傷騎士後來由救護車送醫檢查。

警方根據車籍資料通知涉嫌車主，47歲男子於深夜11時許駕駛故事車輛至蘆洲警分局成州派出所說明，他供稱當時車是別人開的，但未交代到底誰才是駕駛，警詢後將依刑法肇事逃逸罪嫌函送法辦，駕車發生交通事故致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑。

新北市五股洲子洋重劃區昨晚發生肇事逃逸車禍，警方迅速通知嫌疑車主駕駛故事車輛到案說明，但是他一概否認，仍將依肇事逃逸罪嫌函送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

新北市五股洲子洋重劃區昨晚發生肇事逃逸車禍，警方迅速通知嫌疑車主駕駛故事車輛到案說明，車上有明顯撞痕，還有一些「暴走天使」貼紙等物品。記者林昭彰／翻攝

新北市五股洲子洋重劃區昨晚發生肇事逃逸車禍，轎車撞倒機車直接逃走，許多熱心民眾協力幫忙，提供清晰行車影像給警方，迅速找到嫌疑人依法究辦。圖／民眾授權提供

新北市五股洲子洋重劃區昨晚發生肇事逃逸車禍，警方迅速通知嫌疑車主駕駛故事車輛到案說明，車上有一些「暴走天使」貼紙等物品。記者林昭彰／翻攝

新北市五股洲子洋重劃區昨晚發生肇事逃逸車禍，1名機車騎士受傷送醫，許多熱心民眾協力幫忙，還有人直接在路旁開電腦擷取行車影像，提供完整肇逃車號給警方，迅速找到嫌疑人依法究辦。圖／民眾授權提供