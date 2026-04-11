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不滿敬酒鄰桌卻獲得冷淡回應 男子西瓜刀砍人被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨，台北市文山區發生男子酒後口角持刀傷人案件，文山警10小時內緝捕涉嫌砍人的高姓男子到案。

文山第一分局木新派出所指出，今天凌晨接獲報案，轄內一處活蝦熱炒餐廳發生持刀傷人案件，警方啟動快打機制，由偵查隊隊長及木新派出所副所長率員趕赴現場，並調派鄰近派出所警力支援。

經了解，現場為數名民眾於餐廳內飲酒聚餐，高姓男子第一次與鄰桌客人見面，期間熱情敬酒，卻覺得鄰桌客人態度冷淡，先是因此發生言語衝突，進而引發糾紛。

高姓犯嫌隨後離開現場，又持西瓜刀返回，朝現場林姓、鄭姓兩名男子揮砍後逃逸，造成兩人受傷，經送往醫院救治，所幸都沒有生命危險。

警方擴大調閱監視器並追查，鎖定高姓犯嫌身分及行蹤，報請台北地檢署檢察官核發拘票後，上午10時許將其查緝到案，全案將依傷害罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

砍人的高姓男子遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
砍人的高姓男子遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝

餐廳 北市 傷害罪

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