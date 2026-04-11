不滿敬酒鄰桌卻獲得冷淡回應 男子西瓜刀砍人被逮

網路Threads今清晨PO國1北向210公里的車禍影片，一輛半聯結車的拖架左後第一輪軸的內、外輪胎不明原因爆胎，導致29輛車閃避不及而碰撞，29名駕駛人及近十名乘客哀嘆「車禍變車聚」，國道警察調查這件事故無人受傷，駕駛人酒測值都0，肇事原因正調查釐清中。

2026-04-11 10:06