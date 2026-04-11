小客車在事發後並未下車察看反而加速逃離現場。圖：讀者提供

桃園市平鎮區4月9日發生一起交通事故，一名莊姓男子下午16時53分許駕駛自小客貨車行經龍慈路時，竟遭後方自小客車因不明原因由後方猛烈追撞，造成莊男頸部扭傷。小客車在事發後並未下車察看反而加速逃離現場，警方獲報後已掌握該駕駛身份，正在積極查緝當中。

警方已掌握該男子身份，將積極查緝到案，以釐清案情。圖：讀者提供

警方說明，有關9日龍慈路交通事故案，經查是一名男子駕駛自小客車行經該路段，因不明原因由後追撞前方莊男駕駛之自小客貨車，造成莊男頸部扭傷，該男肇事後逃離現場，經擴大調閱監視器，警方已掌握該男子身份，將積極查緝到案，以釐清案情。

畫面中可以看到，該小客車原先在外側車道，起步後卻慢慢偏移至內側車道，隨即沿路擦撞分隔島，最後加速撞上前方小客貨車車尾，2車滑行一段距離後才停下，畫面十分驚險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】平鎮貨車駕駛慘遭撞！小客車肇事逃逸 詭異行徑全都錄