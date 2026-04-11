快訊

MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

辛樂克已轉中颱！粉專：巔峰強度可達強颱「又大又強的系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

平鎮貨車駕駛慘遭撞！小客車肇事逃逸 詭異行徑全都錄

桃園電子報／ 桃園電子報

1775877547142
小客車在事發後並未下車察看反而加速逃離現場。圖：讀者提供

桃園市平鎮區4月9日發生一起交通事故，一名莊姓男子下午16時53分許駕駛自小客貨車行經龍慈路時，竟遭後方自小客車因不明原因由後方猛烈追撞，造成莊男頸部扭傷。小客車在事發後並未下車察看反而加速逃離現場，警方獲報後已掌握該駕駛身份，正在積極查緝當中。

1775877520168
警方已掌握該男子身份，將積極查緝到案，以釐清案情。圖：讀者提供

警方說明，有關9日龍慈路交通事故案，經查是一名男子駕駛自小客車行經該路段，因不明原因由後追撞前方莊男駕駛之自小客貨車，造成莊男頸部扭傷，該男肇事後逃離現場，經擴大調閱監視器，警方已掌握該男子身份，將積極查緝到案，以釐清案情。

畫面中可以看到，該小客車原先在外側車道，起步後卻慢慢偏移至內側車道，隨即沿路擦撞分隔島，最後加速撞上前方小客貨車車尾，2車滑行一段距離後才停下，畫面十分驚險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】平鎮貨車駕駛慘遭撞！小客車肇事逃逸 詭異行徑全都錄

車禍 肇逃

延伸閱讀

無照＋超載＋疑飆車 6少年共乘轎車在彰化139線車禍釀4傷

業務員酒駕撞死人躲家中6小時遭逮 已賠1030萬…法院判刑4年6月

男酒駕撞死騎士後逃逸 新北國民法官參審判4年半

國6超跑閃休旅車釀2次撞擊 網友：這不是撞車是撞錢

相關新聞

影／我只要生水餃！三重老婦大鬧八方雲集意外曝光老公是通緝犯

新北市三重區昨晚有1名7旬老婦拿100元社福餐券到八方雲集，想補差價換取更多水餃遭拒，暴怒破口開罵砸東西嚇壞許多客人。警方獲報趕抵店家並不提告，卻意外發現老婦身後拄著助行器的74歲丈夫是通緝犯。

無照＋超載＋疑飆車 6少年共乘轎車在彰化139線車禍釀4傷

彰化139線又出事！彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫，駕車的16歲周姓少年，無照駕車最重可處6萬罰鍰、超載最重罰1萬8千元，警方懷疑有競飆行為，將進一步調查。

疲勞或分心釀禍？男子駕車失控連撞3車送醫

33歲黃姓男子今天上午開車行經彰化縣花壇鄉中山路時，突然失控撞上停在路旁的3輛汽車，黃男受傷送醫，連他所駕的汽車共有4輛受損，肇事原因由警方調查中。

不滿敬酒鄰桌卻獲得冷淡回應 男子西瓜刀砍人被逮

今天凌晨，台北市文山區發生男子酒後口角持刀傷人案件，文山警10小時內緝捕涉嫌砍人的高姓男子到案。

國1彰化半聯結車爆胎釀29車追撞 車主哀：車禍變車聚

網路Threads今清晨PO國1北向210公里的車禍影片，一輛半聯結車的拖架左後第一輪軸的內、外輪胎不明原因爆胎，導致29輛車閃避不及而碰撞，29名駕駛人及近十名乘客哀嘆「車禍變車聚」，國道警察調查這件事故無人受傷，駕駛人酒測值都0，肇事原因正調查釐清中。

大車事故傷亡不斷 台南警方熱點設置活動地磅取締違規

台南市大型車出入多，屢有駕駛不守規矩發生事故，麻豆警分局統計年初至今已取締180件大車違規，仍有兩件大車造成嚴重傷亡。昨與交通警察大隊在重要幹道及大型車行駛頻繁路段設置活動地磅，查獲超載及行駛禁行路線違規各1件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。