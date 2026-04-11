無照＋超載＋疑飆車 6少年共乘轎車在彰化139線車禍釀4傷

彰化139線又出事！彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫，駕車的16歲周姓少年，無照駕車最重可處6萬罰鍰、超載最重罰1萬8千元，警方懷疑有競飆行為，將進一步調查。

警方調查，16歲的周姓少年無照駕車，附載5名分別才16到17歲少年，昨天晚間11時34分許，沿芬園鄉139線大彰路南往北往彰化方向行駛， 行經大彰路2段一處彎道時，失控撞上路旁電線桿及民宅，共造成兩名陳姓、賴姓及杜姓少年，手腳擦挫傷送醫治療，酒測值0。

據林姓目擊者指出，當時「碰」一聲巨響，讓附近民眾都嚇了一大跳，紛紛走出屋子察看，發現一輛白色轎車撞到電桿及房子， 右側車身損毀嚴重，零件掉落滿地，車內超載6人，有不少人受傷受困，立即打119報案，救護車趕到後，協助將他們送醫。

警方調閱監視器，發現轎車肇事前，有1輛大型重型機車疾駛在前，轎車撞車後，後方再駛來2輛大型機車呼嘯而來，不排除汽車與機車互飆，或者雙方起衝突，因追逐而肇事，具體原因由警方調查中。

警方表示，肇事的周姓少年為無照駕駛，經依道路交通管理處罰條例第 21 條予以舉發，處罰3萬6千元到6萬元罰鍰。車主並予相同金額處罰，並當場移置保管車輛及吊扣牌照 3 個月；至超載部分，處罰3千元到1萬8千元罰鍰。肇事原因待釐清。

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供