快訊

MLB／大谷搖頭娃娃之夜只刷1安 孟西三響砲+再見轟挺道奇率先10勝

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

辛樂克已轉中颱！粉專：巔峰強度可達強颱「又大又強的系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

無照＋超載＋疑飆車 6少年共乘轎車在彰化139線車禍釀4傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化139線又出事！彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫，駕車的16歲周姓少年，無照駕車最重可處6萬罰鍰、超載最重罰1萬8千元，警方懷疑有競飆行為，將進一步調查。

警方調查，16歲的周姓少年無照駕車，附載5名分別才16到17歲少年，昨天晚間11時34分許，沿芬園鄉139線大彰路南往北往彰化方向行駛， 行經大彰路2段一處彎道時，失控撞上路旁電線桿及民宅，共造成兩名陳姓、賴姓及杜姓少年，手腳擦挫傷送醫治療，酒測值0。

據林姓目擊者指出，當時「碰」一聲巨響，讓附近民眾都嚇了一大跳，紛紛走出屋子察看，發現一輛白色轎車撞到電桿及房子， 右側車身損毀嚴重，零件掉落滿地，車內超載6人，有不少人受傷受困，立即打119報案，救護車趕到後，協助將他們送醫。

警方調閱監視器，發現轎車肇事前，有1輛大型重型機車疾駛在前，轎車撞車後，後方再駛來2輛大型機車呼嘯而來，不排除汽車與機車互飆，或者雙方起衝突，因追逐而肇事，具體原因由警方調查中。

警方表示，肇事的周姓少年為無照駕駛，經依道路交通管理處罰條例第 21 條予以舉發，處罰3萬6千元到6萬元罰鍰。車主並予相同金額處罰，並當場移置保管車輛及吊扣牌照 3 個月；至超載部分，處罰3千元到1萬8千元罰鍰。肇事原因待釐清。

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供

彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫。圖／民眾提供

車禍 彰化 無照駕駛

延伸閱讀

男酒駕撞死騎士後逃逸 新北國民法官參審判4年半

國6超跑閃休旅車釀2次撞擊 網友：這不是撞車是撞錢

精神不濟釀禍！小貨車撞路肩清掃車 引發國1寶山段4車連環車禍

國8台南段2車追撞1人死亡 駕駛肇逃追查中

相關新聞

影／我只要生水餃！三重老婦大鬧八方雲集意外曝光老公是通緝犯

新北市三重區昨晚有1名7旬老婦拿100元社福餐券到八方雲集，想補差價換取更多水餃遭拒，暴怒破口開罵砸東西嚇壞許多客人。警方獲報趕抵店家並不提告，卻意外發現老婦身後拄著助行器的74歲丈夫是通緝犯。

無照＋超載＋疑飆車 6少年共乘轎車在彰化139線車禍釀4傷

彰化139線又出事！彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）昨天深夜發生一輛載有6名少年的轎車，自撞路旁電桿及民宅車禍，共有4人受傷送醫，駕車的16歲周姓少年，無照駕車最重可處6萬罰鍰、超載最重罰1萬8千元，警方懷疑有競飆行為，將進一步調查。

疲勞或分心釀禍？男子駕車失控連撞3車送醫

33歲黃姓男子今天上午開車行經彰化縣花壇鄉中山路時，突然失控撞上停在路旁的3輛汽車，黃男受傷送醫，連他所駕的汽車共有4輛受損，肇事原因由警方調查中。

不滿敬酒鄰桌卻獲得冷淡回應 男子西瓜刀砍人被逮

今天凌晨，台北市文山區發生男子酒後口角持刀傷人案件，文山警10小時內緝捕涉嫌砍人的高姓男子到案。

國1彰化半聯結車爆胎釀29車追撞 車主哀：車禍變車聚

網路Threads今清晨PO國1北向210公里的車禍影片，一輛半聯結車的拖架左後第一輪軸的內、外輪胎不明原因爆胎，導致29輛車閃避不及而碰撞，29名駕駛人及近十名乘客哀嘆「車禍變車聚」，國道警察調查這件事故無人受傷，駕駛人酒測值都0，肇事原因正調查釐清中。

大車事故傷亡不斷 台南警方熱點設置活動地磅取締違規

台南市大型車出入多，屢有駕駛不守規矩發生事故，麻豆警分局統計年初至今已取締180件大車違規，仍有兩件大車造成嚴重傷亡。昨與交通警察大隊在重要幹道及大型車行駛頻繁路段設置活動地磅，查獲超載及行駛禁行路線違規各1件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。