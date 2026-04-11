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國1彰化半聯結車爆胎釀29車追撞 車主哀：車禍變車聚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

網路Threads今清晨PO國1北向210公里的車禍影片，一輛半聯結車的拖架左後第一輪軸的內、外輪胎不明原因爆胎，導致29輛車閃避不及而碰撞，29名駕駛人及近十名乘客哀嘆「車禍變車聚」，國道警察調查這件事故無人受傷，駕駛人酒測值都0，肇事原因正調查釐清中。

據了解，網傳今（11日）1點在國道1號北向210公里（彰化縣溪湖路段）發生交通事故案，貼文下方網友留言「幾周前看到路間有木條，這段路沒路燈，看到只能壓過去。」、「我也是苦主，受害車輛變車聚了。」

國道警察調查，黃姓司機（48歲）駕駛半聯結車行經溪湖路段輔助車道時，拖車（板架）左後的第一輪軸內、外側輪胎不明原因爆胎，導致胎皮散落中線、外側及輔助車道，後方29輛車閃避不及碰撞，幸好是清晨車輛不多，僅溪湖路段210公里迴堵約1公里，事故現場1點38分排除，恢復全線通車。

這次事故無人受傷，駕駛人酒測值均為0，國道三隊員林分隊調查釐清肇事經過、肇因研判，並提醒用路人平時應定期保養維護車輛，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例開罰駕駛人1千元至6千元。

國1北向210公里今上午1點發生半聯結車的拖車（板架）左後的第一輪軸內、外側輪胎不明原因爆胎。圖／民眾提供
國1北向210公里今上午1點發生半聯結車的拖車（板架）左後的第一輪軸內、外側輪胎不明原因爆胎。圖／民眾提供

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