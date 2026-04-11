大車事故傷亡不斷 台南警方熱點設置活動地磅取締違規

台南市大型車出入多，屢有駕駛不守規矩發生事故，麻豆警分局統計年初至今已取締180件大車違規，仍有兩件大車造成嚴重傷亡。昨與交通警察大隊在重要幹道及大型車行駛頻繁路段設置活動地磅，查獲超載及行駛禁行路線違規各1件。

交通組員警表示，統計1月至今麻豆分局取締大型車各項交通違規包括未裝設紀錄器視野輔助系統5件、超長寬10件、超載34件、違規停車35件、闖紅燈22件、轉彎未依規定13件及不遵守標誌行駛61件。

員警說，發現疑似超載違規車輛即攔查，並以活動地磅過磅檢測，提升取締效能。必須持續宣導、在大型車易出入及易違規路段加強巡邏不定期取締，才能強化大型車行車安全管理，降低交通事故發生。

警方規畫3組巡邏警力稽查大型車超載、貨物未妥善固定、滲漏汙染路面、車輛設備未裝行車紀錄器、行車視野輔助系統及防捲入裝置等。

分局表示，將針對夜間時段加強巡查，重點取締大型車違規停車，避免因視線不良影響其他用路人安全，同時勸導駕駛人夜間停車時於車輛後方設置反光標誌、警示燈等夜間警示設施，提升夜間辨識度，確保用路人行車安全。

麻豆分局說，大型車一旦發生事故，往往造成嚴重傷亡，沒有僥倖，將持續結合交通警察大隊，大數據分析易違規及事故熱點，滾動式調整勤務，不定期規劃聯合稽查。

台南警方熱點設置活動地磅取締違規。圖／警方提供

台南警方熱點設置活動地磅取締違規。圖／警方提供

台南警方熱點設置活動地磅取締違規。圖／警方提供

台南警方熱點設置活動地磅取締違規。圖／警方提供

台南警方熱點設置活動地磅取締違規。圖／警方提供