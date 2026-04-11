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碰一下變慘劇！台東知本陸橋驚險車禍 小貨車棚架噴飛

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東知本通往太麻里荒野陸橋路段今天清晨傳出一起交通事故，一輛自小客車疑似在超車時操作不當，與前方小貨車發生碰撞。雖然表面上僅為擦撞，但從現場狀況來看，撞擊力道不小，造成小貨車失控旋轉後衝向護欄，車體嚴重受損。

這起事故發生在清晨約4點30分，現場一度相當混亂，小貨車所載運的農產品散落路面，綿延近百公尺，車輛零件四散。誇張的是，小貨車後方帆布棚架連同車斗整個脫落，與車體分離，整輛車宛如被「掀頂」，畫面怵目驚心。

盡管事故場面驚險，所幸未釀成嚴重人員傷亡。車上僅1名女性乘客出現頭部與頸部外傷及疼痛情形，當時意識清楚、呼吸穩定，送醫檢查後確認並無大礙。

警方初步研判，事故疑與後方自小客車超車時未保持安全距離有關，當時車輛貼近前方小貨車行駛，過程中不慎撞擊其左後側，導致失控。至於詳細肇事原因，仍有待進一步釐清。

台東知本通往太麻里荒野陸橋路段今天清晨傳出自小客車疑似在超車時操作不當，與前方小貨車發生碰撞，小貨車失控旋轉後衝向護欄，車體嚴重受損。圖／民眾提供
台東知本通往太麻里荒野陸橋路段今天清晨傳出自小客車疑似在超車時操作不當，與前方小貨車發生碰撞，小貨車失控旋轉後衝向護欄，車體嚴重受損。圖／民眾提供

車禍 台東

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