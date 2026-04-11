碰一下變慘劇！台東知本陸橋驚險車禍 小貨車棚架噴飛

台東知本通往太麻里荒野陸橋路段今天清晨傳出一起交通事故，一輛自小客車疑似在超車時操作不當，與前方小貨車發生碰撞。雖然表面上僅為擦撞，但從現場狀況來看，撞擊力道不小，造成小貨車失控旋轉後衝向護欄，車體嚴重受損。

這起事故發生在清晨約4點30分，現場一度相當混亂，小貨車所載運的農產品散落路面，綿延近百公尺，車輛零件四散。誇張的是，小貨車後方帆布棚架連同車斗整個脫落，與車體分離，整輛車宛如被「掀頂」，畫面怵目驚心。

盡管事故場面驚險，所幸未釀成嚴重人員傷亡。車上僅1名女性乘客出現頭部與頸部外傷及疼痛情形，當時意識清楚、呼吸穩定，送醫檢查後確認並無大礙。

警方初步研判，事故疑與後方自小客車超車時未保持安全距離有關，當時車輛貼近前方小貨車行駛，過程中不慎撞擊其左後側，導致失控。至於詳細肇事原因，仍有待進一步釐清。