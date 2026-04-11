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餐廳談判變全武行 高雄警鎖定車輛追緝滋事人
高雄市新興區中山一路某餐廳外今天凌晨傳出群架糾紛，警方獲報後立即調派警力趕往處理，帶回5名男子，查出雙方談判不成再爆衝突，滋事者逃逸，警方正查緝中。
今天凌晨1時55分，高雄市新興區中山一路某餐廳外，多名男子起衝突，翻桌大打出手。警方據報，立即動員趕去餐廳，將楊姓（27歲）、張姓（28歲）、孫姓（26歲）3名被害人，以及簡姓（31歲）、許姓（26歲）2名在場關係人，帶返派出所釐清案情。
警方初步調查，雙方疑因日前在其他酒吧曾發生糾紛，事後相約今天凌晨至餐廳協商和解，不料因一言不合才再度爆發肢體衝突，滋事者聽見警車聲音立即開車逃逸。警方表示，已擴大調閱周邊監視器畫面，並鎖定車輛追緝滋事者。
警方強調，對於任何暴力不法行為一律採取「零容忍」態度，公權力不容挑戰，不論衝突原因為何，凡涉動手滋事者，均將依刑法及社會秩序維護法從嚴究辦，絕不寬貸。
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