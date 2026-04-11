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電台大亨賣保健品誆稱療效 疑找嘉縣議長喬罰款…雙雙起訴

聯合報／ 記者黃于凡王長鼎／連線報導

電台大亨劉家宏因涉販賣<a href='/search/tagging/2/保健食品' rel='保健食品' data-rel='/2/105002' class='tag'><strong>保健食品</strong></a>誆稱具療效，<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣政府<a href='/search/tagging/2/衛生局' rel='衛生局' data-rel='/2/148726' class='tag'><strong>衛生局</strong></a>依法開罰，劉男等人涉嫌以高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達向衛生局人員關說施壓降低罰金，新北地檢署昨依法起訴。圖／聯合報系資料照片
電台大亨劉家宏因涉販賣保健食品誆稱具療效，嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達向衛生局人員關說施壓降低罰金，新北地檢署昨依法起訴。圖／聯合報系資料照片

電台大亨劉家宏販賣誆稱療效保健食品，經中央及地方衛生機關監錄查獲，由嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以名牌帽子和襯衫等高級奢侈品行賄嘉義縣議長張明達，出面向衛生局關說施壓降低罰金，新北地檢署昨依貪汙治罪條例、洗錢、業務侵占及詐欺等罪嫌起訴劉、張等五人。

議長張明達說，日前接獲陳情幫忙協調罰款金額，就像一般選民服務案件，當下並未對相關人員施壓，後來有行程就先離席。他與劉家宏認識許久，逢年過節習慣相互送禮，友人去歐洲旅遊，帶一頂帽子送他，基於雙方友情收下，與案件無對價關係。

新北檢調調查發現，電台大亨劉家宏身為集眾等科技公司負責人，投資六家電台還成立生技公司，利用電台節目在全台販售保健食品，二○二三年起更以職務之便，指示員工將收取的貨款以現金交付，再由不知情的妻子轉充個人保險費，規避法律追查，涉犯業務侵占與洗錢罪嫌，涉嫌侵占的公款金額高達四六○九萬餘元。

劉男與電台搭檔陳姓男子及相關供應商兩名李姓男子，看準民眾對慢性疾病的恐懼，在電台推銷宣稱療效的保健品，誤導聽眾，涉犯詐欺犯罪危害防制條例中的三人以上共同以廣播對公眾散布詐欺取財罪。劉男的節目內容因屢遭監錄裁罰，為減輕罰鍰，涉嫌去年六月起偕陳男先後贈送嘉縣議會議長張明達價值兩萬至四萬多元的精品球鞋、名牌帽子及高級襯衫。

檢方表示，議長張明達身為公務員，卻收受賄賂干預行政執法，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收賄罪嫌；劉、陳兩人涉犯對公務員交付賄賂罪嫌，還涉及洗錢、業務侵占等罪嫌均依法起訴。

保健食品 衛生局 嘉義 詐欺 貪汙 洗錢

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