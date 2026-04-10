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影／監視器全拍下！泰山公車快速穿越涵洞出車禍 3車連環撞4人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區中午有1輛三重客運公車穿越高速公路涵洞時，左前方視線被待轉車輛阻擋且司機視覺可能受劇烈明暗轉換影響，出洞口猛然撞上自對向左轉的休旅車，又再撞到計程車，造成3名公車乘客和休旅車女司機受傷送醫。

今天中午12時23分左右陽光普照，路口監視器拍下完整車禍過程，30歲林女駕駛奧迪休旅車行經黎明技術學院前方泰林路三段下山方向，在大科路口左轉時，前方是通往高速公路局的山邊小徑，平時有匝門管制並不對外開放。

林女聲稱原本要迴轉，但疑似路不熟發現走錯，又剛好有行人經過。結果休旅車在對向外側車道打橫停下的瞬間，右前方由41歲邱姓司機駕駛的公車正快速穿越國道1號下方涵洞，一出洞口便猛烈撞上，休旅車整個調頭失控又迎面衝撞51歲項姓司機駕駛，剛好路過的計程車。

正午陽光刺眼對比涵洞內形成明暗強烈對比，加上路口內側車道有待轉車輛阻擋視線，在亮處的休旅車和正通過暗處的公車，可能都不容易看見對方，尤其公車速度頗快由亮處衝進暗處再出洞口變亮，視覺落差劇烈轉換疑為肇因之一。

撞擊導致3名公車乘客和休旅車駕駛林女擦挫傷，分別由救護車送往林口長庚醫院及泰山輔大醫院診療。車禍現場於下午1時40分處理完畢解除管制，詳細車禍原因和肇事責任由警方鑑識調查釐清。

新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成４人受傷送醫。休旅車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成４人受傷送醫。休旅車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝

新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成3名公車乘客和休旅車女司機受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成3名公車乘客和休旅車女司機受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成3名公車乘客和休旅車女司機受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成3名公車乘客和休旅車女司機受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成４人受傷送醫。計程車頭毀損。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區中午有1輛公車在泰林路三段穿越高速公路涵洞時，一出洞口便猛烈撞上對向左轉的休旅車，又再撞到路過的計程車，造成４人受傷送醫。計程車頭毀損。記者林昭彰／翻攝

三重 車禍 公車

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