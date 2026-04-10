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新竹國中生丟鞭炮炸貓引公憤 動保所重罰5萬並移送地檢署偵辦
新竹縣某國中生在今年春節期間，涉嫌對著籠子內的貓咪施放鞭炮，引發網友群起憤怒，新竹縣流浪動物珍愛協會深夜獲報後漏夜追查並於五峰鄉尋獲受虐貓咪，同時救出3隻貓咪。對此，新竹縣動物保護防疫所今天表示，全案已依動物保護法第27-1條，移送新竹地檢署偵辦中，並考量全案情節加重裁處5萬元罰鍰。
今年春節期間，臉書社團「關西人」流傳虐貓影片，一名男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」便朝籠子投擲鞭炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃，畫面令人揪心。影片流傳後，不少網友留言撻伐，痛罵「扯爆！需要教育」。
當時新竹縣流浪動物珍愛協會接獲報案後立即展開救援，新竹縣動物保護防疫所接即派員前往處理，受虐貓咪已由動保所順利救援並帶回安置。
新竹縣動物保護防疫所今天說明最新辦理進度，對於故意傷害貓隻部份，考量全案情節加重裁處5萬元罰鍰、貓隻全數收容安置並將行為人列為農業部禁止名單，禁止行為人飼養及認養寵物，以昭炯戒，後續受傷貓隻將於治療完畢後開放領養，恢復健康的貓隻已開放民眾領養。
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