桃園龍潭廣告帆布倒塌驚魂 1車停路邊遭殃…警到場拉封鎖線

桃園市龍潭區中豐路中午12時許發生大型廣告帆布掉落砸車的事件。圖／讀者提供

桃園市龍潭區中豐路今(10)日中午12時許發生大型廣告帆布掉落砸車的事件，龍潭警分局獲報，立即到場拉封鎖線，進行交通管制。警方指出，該起事件造成1台停在路邊的汽車被砸，所幸無人傷亡。

龍潭派出所表示，員警獲報後立即到場拉設封鎖線，執行交通疏導並警戒人車安全，廣告物目前由廣告所有人自行找工人吊掛清除。

龍潭派出所副所長劉重言呼籲，用路人行經該處，務必減速慢行，注意安全。

該起事件造成1台停在路邊的汽車被砸，所幸無人傷亡。圖／讀者提供 廣告物目前由廣告所有人自行找工人吊掛清除。圖／讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！龍潭廣告帆布倒塌驚魂 1車停路邊遭殃