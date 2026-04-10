聽新聞
0:00 / 0:00
桃園龍潭廣告帆布倒塌驚魂 1車停路邊遭殃…警到場拉封鎖線
桃園市龍潭區中豐路今(10)日中午12時許發生大型廣告帆布掉落砸車的事件，龍潭警分局獲報，立即到場拉封鎖線，進行交通管制。警方指出，該起事件造成1台停在路邊的汽車被砸，所幸無人傷亡。
龍潭派出所表示，員警獲報後立即到場拉設封鎖線，執行交通疏導並警戒人車安全，廣告物目前由廣告所有人自行找工人吊掛清除。
龍潭派出所副所長劉重言呼籲，用路人行經該處，務必減速慢行，注意安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！龍潭廣告帆布倒塌驚魂 1車停路邊遭殃
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。