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疑工作壓力大…桃園市政府傳員工墜樓不治 警方介入調查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市政府今天中午傳墜樓事件，傷者送醫搶救不治，案件經警方調查確認是市府31歲張姓職員，初步排除他殺，詳細原因則有待調查。

據了解，張員今天中午近12時持門禁卡進入頂樓管制區，不明原因墜樓撞破攔截網，摔落1樓花圃，雖被緊急送醫，但搶救後仍回天乏術。消息在市府迅速傳開，警方初步調查現場未發現異常，初步排除他殺，但傳聞張員曾向親友透露工作壓力大，員警將進一步釐清。

張員剛到市府服務不久，正常上下班，沒啥加班，工作也不是吃重單位，市府也在了解原因。

桃園市政府表示，詳細墜樓原因已交警方鑑識調查，人事處也啟動心理輔導機制，後續將加強大樓防墜設施事宜。

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桃園市政府今傳市府員工墜樓，警方初步排除他殺，確切原因待查。本報資料照片
桃園市政府今傳市府員工墜樓，警方初步排除他殺，確切原因待查。本報資料照片

桃園 墜樓

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