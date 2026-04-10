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影／基隆驚傳死亡車禍…直行汽車撞擊左轉機車 66歲騎士噴飛喪命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市八德路今天下午發生一起死亡車禍，賴男駕駛白色小客車由八德路往大華一路方向直行，撞擊一輛從中華貨櫃左轉機車，66歲施姓騎士當場死亡，人車被撞飛20多公尺，賴男酒測及毒篩均無反應，警方採證調查事故原因。

市警交通隊調查，今天下午1時39分，七堵區八德路中華貨櫃前發生交通事故，施男（66歲）騎機車由中華貨櫃左轉八德路，賴男（32歲）駕駛小客車由八德路往大華一路方向行駛，兩車在路口撞擊後機車和騎士噴飛，現場零件散落一地，怵目驚心。

警方說，機車騎士當場死亡，機車被撞飛20公尺以上，已採證調查釐清事故原因及責任歸屬，現場一度雙向單線通車。

交通隊副長長李文雄表示，賴男經酒測及毒篩均無反應，施男人當場明顯死亡未送醫，相關肇事責任移請基隆地檢署檢察官調查釐清。

交通隊呼籲，支線道（閃紅）車應讓幹線道車先行；行經閃黃號誌路口，應充分減速注意，作隨時停車準備，保障行車安全。

基隆八德路直行汽車撞左轉機車，66歲騎士噴飛亡。記者游明煌／翻攝
基隆八德路直行汽車撞左轉機車，66歲騎士噴飛亡。記者游明煌／翻攝

基隆八德路直行汽車撞左轉機車，66歲騎士噴飛亡。記者游明煌／翻攝
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機車 車禍

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