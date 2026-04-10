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西巒大山女摔2公尺邊坡、外籍男眼傷 南投山難2獲救
吳姓女子隨隊攀登信義鄉西巒大山，昨天在雙龍林道3.5公里處滑落邊坡2公尺，消防局以人力搬運下山送醫；另外，外籍男山友縱走南二段時右眼受傷影響視力，今天由直升機救出。
南投縣政府消防局今天表示，昨天下午受理報案稱一行4人昨天上午從信義鄉雙龍林道入山攀登標高3081公尺西巒大山，預計11日下山，隊中60歲吳姓女山友行經雙龍林道3.5公里處不慎滑落邊坡約2公尺，造成右膝蓋受傷無法移動、意識清醒，請求消防局協助。
消防局表示，派9人趕往，昨天下午4時許抵達雙龍林道行車終點後徒步入山，昨晚接觸評估吳女右膝腫脹、疼痛且無法站立，以籃式擔架人力搬運，昨晚10時許抵救護車停車處，深夜11時59分送至竹山秀傳醫院，動員9人以8小時30分在崎嶇山路暗夜搬運傷患完成任務。
另外，1男、1女外籍登山者由信義鄉入山縱走中央山脈南二段，其中男子右眼受傷導致視力模糊、無法行走，今天上午位置在中央金礦山屋，南投縣消防局申請內政部空中勤務總隊協助救援，空勤第二大隊第三隊直升機上午從台中清泉崗起飛，救出傷患送醫。
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