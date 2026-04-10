國6超跑閃休旅車釀2次撞擊 網友：這不是撞車是撞錢

國道6號草屯路段今天上午一輛休旅車疑似變換車道不當，與後方行駛的保時捷超跑碰撞，保時捷為閃避後先撞上護欄，再回彈撞擊休旅車，休旅車翻覆橫躺內側車道，所幸兩車駕駛均未受傷，現場未釀後方追撞，交通於上午11時8分排除恢復通行。

保時捷超跑右側車體嚴重受損，維修經費相當可觀。圖／警方提供

國道七隊調查，58歲張姓男子駕駛白色休旅車，上午10時許行經該路段時疑似變換車道不當，與53歲陳姓男子駕駛的灰色保時捷超跑發生擦撞。超跑閃避不及先撞護欄後回彈，再與休旅車發生二次碰撞，導致休旅車失控翻覆。

事故發生後，保時捷右後側車體嚴重毀損，輪胎脫落、鈑件受損明顯，修復狀況備受關注；休旅車則翻覆於車道中央，兩車駕駛均自行脫困，未有傷亡。

國道七隊指出，高速公路事故常見肇因為變換車道不當，依法可處3000至6000元罰鍰；若肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照處分，呼籲駕駛人務必注意車距與變換車道安全。

保時捷為高價車款且受損明顯，後續維修費用引起關注。有網友指出，「超跑一撞就是幾十萬起跳，嚴重可能破百萬甚至更高」，也有人直言，「如果最後責任算在休旅車，除了自己翻車損失，還要賠超跑修車費，真的會賠到很有感」。警方表示，確切肇事責任仍待進一步釐清與鑑定。

休旅車和保時捷車禍後翻覆，橫躺在國道6號內側車道。圖／警方提供