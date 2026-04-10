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精神不濟釀禍！小貨車撞路肩清掃車 引發國1寶山段4車連環車禍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

國道1號北向新竹寶山路段今早發生連環追撞事故，楊姓駕駛小貨車行經96.8公里處時，疑因精神不濟撞上停在外側路肩進行清掃作業的LED標示車，隨後又遭後方營業大貨曳引車追撞，衝擊力道再波及另一輛自用小貨車，形成多車連環事故。事故共造成4人輕傷，各駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，今天上午9時18分於國道1號北向96.8公里處，29歲楊男駕駛小貨車，疑因精神不濟，先撞上停在外側路肩進行清掃作業的羅男駕駛的租賃小貨車（LED清掃標示車）。隨後該車再遭李男駕駛的營業大貨曳引車追撞，衝擊力道又波及萬男駕駛的小貨車，形成連環事故。

該事故共造成楊男、羅男及車內乘客、萬男車內乘客共4人受輕傷，均送往新竹馬偕醫院治療，所幸皆為輕傷。警方表示，事故現場於上午10時16分排除，各車駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方也呼籲駕駛人行車務必注意前方狀況，避免分心或疲勞駕駛，若感到疲倦應盡早下交流道或進入服務區休息，以確保行車安全。

國道1號北向新竹寶山路段今早發生連環追撞事故。圖／警方提供
國道1號北向新竹寶山路段今早發生連環追撞事故。圖／警方提供

事故共造成4人輕傷，各駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。圖／警方提供
事故共造成4人輕傷，各駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。圖／警方提供

車禍

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