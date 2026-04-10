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台中大里1白色轎車疑暴衝連撞5車2傷 6旬女騎士被撞飛命危
台中市大里區街頭今天近中午驚傳嚴重車禍，一輛白色轎車行經大里區中興路二段時，不知何故突然暴衝，撞上2輛轎車、3輛機車才停下，造成2名機車騎士當場被撞飛倒地，其中一名年約60歲的女騎士疑似頭部重創陷入昏迷，2名傷者由消防隊送醫，詳細肇事原因有待調查釐清。
台中市消防局在今天上午11時獲報，大里區中興路二段429號前有車禍事故，有民眾受傷，立刻派遣大里、十九甲分隊2車4人馳援，到場時發現多部轎車、機車發生碰撞，兩名傷者均為機車騎士，女騎士研判是腦出血，意識昏迷，應急處置後送往大里仁愛醫院救治，另名年約70歲男騎士意識清楚，多處擦挫傷、腰椎疼痛送醫治療。
警方到場處理，初步調查是肇事轎車突然失控暴衝，接連撞擊多輛汽機車，現場一片狼藉，警方正處理中，駕駛人有無酒駕或其他狀況有待釐清。
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