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骨灰罈消失？清明掃墓驚見「爸爸不見了」北市殯葬處挨告業務侵占

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市北投區陽明山第一公墓「臻愛樓」上月底有民眾掃墓時，打開塔位外的子門發現爸爸的骨灰罈「整個不見」，當下詢問工作人員，北市殯葬處確認「真的不見」報警。家屬提告業務侵占，北市警方勘驗現場無破壞跡象、也無塔位移動紀錄，持續透過臻愛樓的監視器畫面逐秒查看，但至今仍未查出異狀，爸爸持續「下落不明」。

北投警方3月30日下午3時許接獲民眾報案，稱寄存在臻愛樓的父親骨灰罐不見，轄區光明派出所派員到場，初步檢視寄存位置無遭破壞痕跡，且巡視周邊亦無類似不見情形，警方當下協助當事人與管理單位確認骨灰罐異動紀錄，並派遣鑑識人員到場採證及調閱相關監視器影像，以釐清案情。

據了解，臻愛樓的監視器畫面儲存檔案格式較「特殊」，起初拷貝到警方電腦時無法播放，搞得員警還須派人至臻愛樓「定點查看」，直到4月6日才順利把事發前長達2個月監視器畫面交給警方，也順利解決播放格式問題，只是警方目前查看畫面，仍無發現任何異狀。

因為骨灰罈是寄放在臻愛樓底下，因此此案並非構成竊盜罪，而是業務侵占，而家屬也確實向北市殯葬處提告業務侵占。事發當下，警方向北市殯葬處了解管理方式，初步釐清負責「不見的骨灰罐」的管理員是一名中年男子。

殯葬處表示，臻愛樓貯骨櫃設有子母門管理機制，外層子門供民眾瞻仰，內層母門則僅在晉塔、正位、取香火、遷出等特定作業，且必須經由原申請人同意並由殯葬處服務人員陪同下方得開啟，並於儀式結束後皆派員複查確保櫃門確實上鎖。

臻愛樓門口均設有門禁管制，民眾若攜帶超過30x30x20公分大型包包或提袋，均需放置門口置物櫃內，以減少民眾將骨罐攜出風險。

殯葬處指出，這次事件中不僅全力配合警方偵辦，殯葬處將精進現行安全防護機制並強化人員防範意識，守護每一位先人在臻愛樓的寧靜，絕不容許任何違法行為干擾祭祀尊嚴。

殯葬處位於陽明山的臻愛樓。圖／李明賢提供
殯葬處位於陽明山的臻愛樓。圖／李明賢提供

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