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遭持老虎鉗攻擊！三星警緊急開槍3人傷 分局：全力支持依法用槍

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭三星警分局大隱派出所警員日前赴民宅處理一起救護案件，遭情緒不穩的男子持老虎鉗作勢攻擊，警員制止未果，因情勢緊急開槍，子彈擊中對方手臂，流彈波及在場兩名親友，3人都輕傷。警分局今天表示，檢視確認警員開槍時機符合警械使用條例，支持依法用槍，對於流彈傷及家屬，將協助申請補償。

大隱派出所前天凌晨3時25分獲報，鄉內某民宅有男子意圖輕生，請求警方前往處理，第一波趕到的警員到場時，36歲李姓男子將自己反鎖在房門內不肯出來，警員原本要破門救人，男子突然開門，持一把約20公分長的老虎鉗，情緒激動朝警員逼近。

當時李男的父親及堂姪都在場阻止，但李男情緒失控仍持老虎鉗意圖攻擊，因雙方只有2、3步的距離，警員見情勢緊急，立即拔槍朝對方手臂射擊，子彈擦中李男右前手臂，流彈波及李男父親的左手左掌及堂姪右前臂，3人都掛彩，但沒有生命危險。

警方今天表示，當事警員見狀立即聯繫救護人員到場，將傷者送醫治療，分局長陳育健也在第一時間率偵查隊長賴建勝等人到醫院關懷並慰問。

警方表示，該名警員這次因遭民眾意圖持械攻擊，擊發一槍，用槍時機符合警械使用條例第4條逕行射擊的要件，全力支持員警依法用槍，後續將依「警械使用事件補償辦法」，協助申請相關補償費用。

宜蘭三星警分局長陳育健（中）第一時間到醫院探視傷者。記者王燕華／翻攝
宜蘭三星警分局長陳育健（中）第一時間到醫院探視傷者。記者王燕華／翻攝

宜蘭三星警分局警員處理一起民宅救護案件時，遭持老虎鉗攻擊，緊急開槍，警方檢視確認用槍時機符合規定。記者王燕華／翻攝
宜蘭三星警分局警員處理一起民宅救護案件時，遭持老虎鉗攻擊，緊急開槍，警方檢視確認用槍時機符合規定。記者王燕華／翻攝

三星 宜蘭

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