板橋私幼涉拉扯女童當眾脫衣 園長遭停職送辦

新北板橋私立欣勵德幼兒園爆不當對待，女童在同學面前被園長粗暴脫衣，且在拉扯中背部受傷。教育局表示，經確認情節重大，已要求該園長停職，警方則依傷害等罪送辦。

國民黨籍新北市議員劉美芳今天偕同家長召開記者會並公開監視器畫面，事件起因是幼兒園大班女童玩水時將另一名男童的褲子弄濕，園長以此為由在全班幼生面前，以粗暴手段強行脫去女童衣褲，甚至將上衣拉至頭部遮蔽臉部後擰轉衣物，導致女童在掙扎過程中背部嚴重挫傷。

劉美芳表示，該幼兒園利用上下不對等關係施暴，且惡劣行徑已非第一次，附近店家、社區都有所聽聞，每次施暴完就帶去買糖果安撫小孩。她強調暴力虐待零容忍，孩子不應成為被發洩情緒的對象。

女童父親說，4月2日發現女兒背部有傷痕，女兒一開始不敢說，謊稱是玩耍受傷，隔幾天看到媽媽才情緒失控講出真相，現在孩子半夜都會做惡夢且拒絕上學。

父親表示，之後去幼兒園調監視器看見女兒當眾被園長施暴，且旁邊都無人伸援。園長在觀看監視器當下還說「今天回放才發現我錯了」、「是想嚇她」等語。父親說事後園方不斷傳訊息請求原諒，後來又情勒說若被停業會導致其他孩子無法畢業。

父親透露，目前就讀小學的兒子過去也就讀該幼兒園，回家詢問兒子是否有類似情況，得知園方從以前就有打人情形，但孩童害怕不敢說，且園方在事後都會發糖果安撫小朋友。

孩童母親哽咽表示，當她看見女兒被當眾強行脫下衣服時氣到發抖，「全部孩童像在看動物一樣看著她」，且圍觀的孩子都不覺得這件事情是不對的，「未來如何能讓家長放心把孩子交給幼兒園？」

教育局回應，4月7日接獲婦幼隊通報，板橋私立欣勵德幼兒園4月2日中午疑有不當對待幼生情形，4月8日立即派員到園稽查。畫面顯示陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等，情節重大，教育局已立即要求該園長停止職務並接受調查。

後續如查證屬實，行為人最重可處新台幣60萬元罰鍰，並終身不得任職幼兒園；情節重大者，最重可處園方21萬元罰鍰，並廢止設立許可。

教育局說，警方偵辦後已將陳姓園長依涉傷害罪及違反「兒童及少年福利與權益保障法」移送新北地檢署偵辦。教育局同時也查獲該園有幼小混齡教學及師生比不符規定等違規情形，依法裁罰園方12萬元，並依規定公告園所名稱。