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國8台南段2車追撞1人死亡 駕駛肇逃追查中
國道8號台南市安定區路段側車道今天凌晨發生自小客車追撞自小客貨車，造成自小客貨車駕駛男子OHCA（到院前心肺功能停止），送醫不治死亡，自小客駕駛逃逸無蹤，警方追查中。
台南市政府消防局今天凌晨3時56分獲報，國8安定路段西向0.3公里處發生車禍，現場自小客車撞上自小客貨車，年約50歲自小客貨車駕駛男子OHCA，急送台南市立安南醫院，自小客車駕駛不見蹤影。
台南市警局善化分局告訴中央社記者，這起車禍發生於國8安定路段側車道、接近安南區安吉五路口，自小客車由東往西行駛追撞自小客貨車，造成自小客貨車翻覆，駕駛男子送醫不治死亡。
警方表示，車禍現場偏僻，周遭多是農田，監視器不多，警方趕到時，救護人員正準備將自小客貨車駕駛送往醫院急救，警方偵辦查緝中。
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