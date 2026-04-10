國8台南段2車追撞1人死亡 駕駛肇逃追查中

一輛賓士純電休旅車昨在新北市蘆洲區集賢路偵測到前方有機車衝出巷口，安全系統減速，卻導致車輛追撞。後方機車被公車推撞、夾擊變形，六十九歲騎士幸僅輕傷，公車三名乘客也因傷送醫。

2026-04-10 00:00