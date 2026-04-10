桃園市新屋區中華路與三民路口9日晚間18時44分許發生車禍。圖：讀者提供

桃園市新屋區中華路與三民路口昨(9)日晚間18時44分許發生車禍，一名黃姓男子駕駛自小客車準備左轉時，與對向的大型重機碰撞，造成騎士當場連人帶車倒地，楊梅警分局獲報到場處理，將身體多處擦挫傷的騎士送醫

黃姓男子駕駛自小客車準備左轉時，與對向的大型重機發生車禍。圖：讀者提供

楊梅交通分隊說明，昨晚黃姓男子駕駛自小客車，於事故地點左轉時與直行之大型重機發生碰撞事故，重機駕駛受多處擦挫傷送醫治療。經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，行經路口應減速慢行，轉彎車輛務必先行禮讓直行車，避免事故發生以確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園新屋下班尖峰時段車禍！自小客與重機路口對撞