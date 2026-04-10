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棋牌社暗營地下賭場2度被抓 土城警運用第三方警政「連屋都拆了」
新北市土城區裕民路1間棋牌社暗中經營地下賭場，去年及今年初二度被查獲，土城警方日前運用第三方警政，限期要求屋主自行拆除違章鐵皮屋。
新北市土城警方在去年12月及今年1月間二度持搜索票，在土城區裕民路2次查獲棋牌社暗中經營賭博情事，警詢後移法移送新北地檢署偵辦。
土城警分局指出，由於該棋牌社在2樓違建鐵皮屋內暗營賭博，且出入複雜，擾亂社會治安甚鉅，土城警方依新北市警局重大治安事件優先拆除違章建築具體標準規定，提報新北市公安稽查小組優先稽查。
經拆除大隊認定棋牌社鐵皮屋為違章建築，顯有影響公安之慮，為杜絕該處違章處所不法情事死灰復燃，裁定使用強制力拆除該犯罪場所。屋主為避免公權力介入拆除，日前已依限期自行拆除違章鐵皮屋。
土城分局表示，公安稽查小組整合市府各行政部門的團隊力量，運用「第三方警政」策略，強力掃除危害治安及公安的色情、賭博、毒品等「治安汙染源」，以還給市民一個「安全、安居、安心」的生活環境。也請房屋所有人應避免將房子出租給不法業者，以免造成治安疑慮又損及自身權益。
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