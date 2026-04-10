蘭嶼大天池驚傳登山失聯！警消3公里地毯式搜尋驚險尋獲女子

台東縣警察局蘭嶼分駐所昨接獲通報，一名年約30歲女子獨自前往大天池山區登山後疑似迷路失聯。情況緊急，警方獲報後立即啟動搜救機制，並通報消防局蘭嶼分隊，共同組成警消聯合搜救小組進入山區展開搜尋。

由於大天池一帶地形崎嶇、林相茂密，加上通訊訊號不穩，搜救作業面臨高度挑戰。員警先行研判可能路線與地形條件後，隨即調整策略，採分組方式分頭深入山區，提高搜尋效率。

經過約3公里徒步搜索後，警消人員於大天池左側約200公尺樹叢區域發現該名失聯女子。經隨行救護人員初步檢視，女子意識清楚、無明顯外傷，生命徵象穩定，隨後由警消人員協助安全護送下山，順利完成救援任務。

島上居民表示，蘭嶼大天池步道單程約2公里，往返需2至3小時，屬於中級難度的原始健行路線，不算好走。沿途地形多變，包含陡峭土坡、泥濘樹根路、濕滑溪谷及拉繩路段，雨天更滑。建議尋找當地有照嚮導同行，能了解文化與生態，並能處理高風險路段。

警方提醒，民眾從事登山活動應避免單獨行動，並事先規畫路線、攜帶足夠通訊與定位設備，以降低山區迷途風險，確保自身安全。