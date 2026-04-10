聽新聞
0:00 / 0:00

被控吞7千萬公款 北投慈航寺住持遭求重刑

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北市北投慈航寺住持釋常禪法師，被控把寺廟公款視為個人金庫，七年內挪逾七千萬元用於個人投資期貨、建置電視台及私人放款，士林地檢署痛批「滿口佛理卻利慾薰心」，且迄今未繳回犯罪所得，惡性非小，依公益侵占罪起訴，建請法院從重量刑。

士檢指出，釋常禪二○○六年起擔任慈航寺住持兼管理人，綜理財務，依規定，寺廟收入應用於弘揚教義及興辦公益，收支盈餘嚴禁轉入私人名義，然釋常禪自二○一八年至二○二五年，指示賴姓女會計把第一銀行專戶的公款轉入私帳，侵占七千零四四萬餘元。

釋常禪挪一千五百萬元與友人合夥投資期貨，並拿二千萬元支付電視台建置與軟體開發費用，還把三千五百多萬元公款轉作私人放款，對象包括屏東東林苑和多名助理信徒；寺廟修繕的五萬六千元退款，釋常禪也指示廠商匯入他帳戶。

檢方指出，釋常禪身為住持卻中飽私囊，除依公益侵占罪起訴，也聲請沒收法院已裁定扣押的財產，包括名下破千萬元保單及新北市、屏東縣的三筆土地。

北投 慈航寺 住持 公款

延伸閱讀

預謀半年！他精心計劃、模擬路線幫鍾文智潛逃 法院判決有罪理由曝光

聽命住持挪用公款逾7千萬！北投慈航寺女會計「虔誠向佛」獲緩起訴

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

承租土地堆置逾千公噸廢棄物牟暴利 苗檢起訴5人求重刑

相關新聞

9旬母過世兒不捨伴屍1年多 裹40層垃圾袋棄屍山區遭起訴

台南68歲傅姓男子涉嫌在9旬母親過世後，因不捨分離，竟以多達40層垃圾袋層層包裹遺體留在家中陪伴長達1年多，隨後才載往嘉義山區棄置。嘉義地檢署今偵查終結，依遺棄屍體罪嫌將傅男提起公訴。

三峽7旬翁山區疑因病騎車自摔 失去呼吸、心跳送醫搶救

新北市三峽區今天下午3時許發生一起7旬陳姓老翁騎乘機車經過樟坑湖路時，疑似因急性病症發作自摔，經路過民眾發現緊急撥打119，將陳翁送往土城長庚醫院急救，但陳翁在警消到場前已失去呼吸、心跳。

被控吞7千萬公款 北投慈航寺住持遭求重刑

台北市北投區慈航寺住持釋常禪法師，被控把寺廟公款視為個人金庫，七年內挪逾七千萬元用於個人投資期貨、建置電視台及私人放款，士林地檢署痛批「滿口佛理卻利慾薰心」，且迄今未繳回犯罪所得，惡性非小，依公益侵占罪起訴，建請法院從重量刑。

廣角鏡／機車被夾扁 騎士幸輕傷

一輛賓士純電休旅車昨在新北市蘆洲區集賢路偵測到前方有機車衝出巷口，安全系統減速，卻導致車輛追撞。後方機車被公車推撞、夾擊變形，六十九歲騎士幸僅輕傷，公車三名乘客也因傷送醫。

新北重新堤外道死亡車禍 姊妹機車雙載自摔遭追撞1死2傷

新北市新莊區大漢溪畔重新堤外道路今晚7時許發生死亡車禍，一對曾姓姊妹共乘機車自摔倒地，遭後方機車撞上，3人均受傷送醫急診，66歲曾姓姊姊傷重宣告不治。

北市明星中學女學生大隊接力突倒地 CPR後恢復心跳

今天下午3時許，台北市大安區一間明星中學的15歲女學生從事大隊接力活動時，疑因身體因素突然倒地，當場沒有呼吸心跳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。