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連偷汽機車財物 澎湖警鎖定犯嫌偵破2案

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖縣馬公警分局今天表示，偵破2起車內財物竊案，經查均為李姓男子所為，並起出相關贓物，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

澎湖縣警察局馬公分局今天接獲報案，指車內財物遭竊，警方隨即調閱監視器並比對相關事證，迅速鎖定李姓犯嫌，並通知到案說明。經擴大追查，發現其涉及另一起機車置物箱竊案，2案併同偵破，並起出相關贓物，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方呼籲民眾提高警覺，落實「上鎖、關窗、不留財物」原則，避免將貴重物品留置車內；機車置物箱亦非安全保管空間，切勿存放貴重物品，並應確實上鎖。

馬公警分局表示，將持續強化巡邏及熱點埋伏勤務，並運用監視系統即時查緝不法；如發現可疑人車，可立即撥打110報案，共同維護治安。

警察 竊盜 馬公

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