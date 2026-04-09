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金門海域驚見幽靈船？ 兩岸協查確認陸船繫纜鬆脫漂流

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門北碇海域昨日上午出現一艘不明小船向岸際漂近，海巡署金馬澎分署運用聯合情監偵系統與科技裝備即時掌握動態，雖現場風力達6至7級、陣風9級、浪高約3公尺，海象惡劣，仍全程鎖定目標，並調派巡防艇前往查處，同步協同友軍展開岸際搜索。

海巡人員登檢後發現，該船僅留有舷外機及漁具，未見人員，也未發現油污外洩情形；由於船隻來源與用途不明，海巡不排除任何可能性，立即啟動岸海聯合搜尋與清查機制，並透過既有兩岸協同執法管道，通報陸方協助釐清。

至昨日下午2時50分，陸方回覆該船為「晉金塘A2-051」漁船，因天候不佳且未妥善繫纜，意外漂離碼頭。今日上午11時31分再接獲通報，經聯繫船主後，對方已表明放棄該船，後續將依《廢棄物清理法》等規定，由相關權責單位公告並辦理清除。

海巡署指出，近期已將小型目標偷渡列為重點防處項目，持續強化勤務部署，並導入科技設備輔助監偵，以提升整體應處效能。另為擴大民間協力，已提高海上案件檢舉獎金，呼籲民眾如發現海域異常情形，立即撥打「118」專線通報，共同維護國境安全與岸海治安。

金門北碇海域昨日上午出現一艘不明小船向岸際漂近，海巡署金馬澎分署運用聯合情監偵系統與科技裝備即時掌握動態，雖現場風力達6至7級，海象惡劣，仍全程鎖定目標，並調派巡防艇前往查處，同步協同友軍展開岸際搜索。圖／金門海巡隊提供
金門北碇海域昨日上午出現一艘不明小船向岸際漂近，海巡署金馬澎分署運用聯合情監偵系統與科技裝備即時掌握動態，雖現場風力達6至7級，海象惡劣，仍全程鎖定目標，並調派巡防艇前往查處，同步協同友軍展開岸際搜索。圖／金門海巡隊提供

金門北碇海域昨日上午出現一艘不明小船向岸際漂近，引起海巡署金馬澎分署的高度警戒。圖／金門海巡隊提供
金門北碇海域昨日上午出現一艘不明小船向岸際漂近，引起海巡署金馬澎分署的高度警戒。圖／金門海巡隊提供

金門 海巡署

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