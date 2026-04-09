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影／賓士電動豪車自動減速避險釀連續追撞 69歲翁騎機車遭夾擊
新北市1輛賓士EQE450+純電休旅車今天行經蘆洲區集賢路，偵測到右前方有機車衝出巷口，安全系統主動介入減速，卻導致後方連續追撞，1輛機車被公車和休旅車夾撞變形，幸好69歲騎士僅受輕傷，公車也有3名乘客受傷送醫。
據了解，這起車禍發生於上午8時許，61歲張姓女子駕駛的豪華電動車偵測到突發狀況，主動減速並發出警示音，她嚇一跳以為已經撞到東西而補了一腳煞車，車輛停下瞬間，後方由69歲孫姓老翁騎乘的機車閃避不及撞上。
緊接著43歲陳姓司機駕駛公車又追撞老翁的機車，且再向前推撞休旅車，機車被2輛汽車前後夾撞變形，還好老翁僅身體衝向前撞到賓士車，2腳因機車變形下沉而站在地上，沒有摔倒。
公車上也有3名女乘客跌倒撞傷，幸好3輛車速度都不算太快，4人都輕傷分別由救護車送往北市新光醫院及新北市立三重醫院診療。詳細事故肇因與肇責比例後續由警方調查釐清。
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