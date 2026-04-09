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男子登浸水營古道閃到腰動彈不得 消防局派員進山成功救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣消防局今中午接獲通報，一名52歲許姓男子於浸水營古道健行途中疑似閃到腰，因劇烈疼痛無法行走受困山區。消防局立即派遣大武大隊山域專責隊進入山區搜救，最終順利將傷患護送下山就醫。

消防局指出，中午12時37分接獲報案，許男隨登山團自屏東端入山，行經步道約9公里處時，因腰部突然受傷導致劇痛，當場無法行動，同行隊友緊急對外求援。接獲訊息後，消防局迅速啟動山域救援機制，除派遣大武大隊人員外，也同步通知義消於加羅板部落活動中心集結，成立前進指揮所，由大隊長劉東興統一調度指揮。

此次搜救行動分兩批進行，第一梯次於下午1時10分率先入山，共7名警消人員；第二梯次則於2時30分出發，由3名警消與3名義消攜帶補給與裝備接續支援。首批人員於下午3時48分在步道約9公里處成功接觸傷患。

現場評估，許男意識清楚、生命徵象穩定，但因腰部劇痛無法站立或行走。救援人員隨即以捲式擔架進行固定與包紮，並採接力方式，小心翼翼沿著濕滑泥濘的山徑將人員往外運送。

經過數小時搬運，傷患於晚間6時10分抵達姑仔崙吊橋接駁點，並於6時25分護送至加羅板活動中心，再由救護車送往大武衛生所進一步治療，順利完成此次山域救援任務。

消防局提醒，浸水營古道全長約15.9公里，長年受氣候影響，路面濕滑且地質鬆軟，潛藏風險不低。民眾若計畫前往健行，應做好充分準備，包括穿著防滑登山鞋、攜帶登山杖及通訊定位設備，同時評估自身體能狀況，如有舊傷或身體不適，切勿勉強入山，以確保安全。

台東縣消防局今中午接獲通報，一名52歲許姓男子於浸水營古道健行途中疑似閃到腰受困山區。消防局立即派遣大武大隊山域專責隊進入山區搜救，最終順利將傷患護送下山就醫。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局今中午接獲通報，一名52歲許姓男子於浸水營古道健行途中疑似閃到腰受困山區。消防局立即派遣大武大隊山域專責隊進入山區搜救，最終順利將傷患護送下山就醫。圖／台東縣消防局提供

台東縣消防局今中午接獲通報，一名52歲許姓男子於浸水營古道健行途中疑似閃到腰受困山區。消防局立即派遣大武大隊山域專責隊進入山區搜救，最終順利將傷患護送下山就醫。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局今中午接獲通報，一名52歲許姓男子於浸水營古道健行途中疑似閃到腰受困山區。消防局立即派遣大武大隊山域專責隊進入山區搜救，最終順利將傷患護送下山就醫。圖／台東縣消防局提供

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