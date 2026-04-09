桃園專勤隊聯合查緝 逮捕逾20名非法外籍人士

移民署桃園市專勤隊今天會同相關單位追查非法移工，有移工為躲避還從4樓爬窗攀牆逃逸，截至晚間共查獲逾20名非法外籍人士，其中20歲阮男為詐欺通緝犯，中壢分局已解送歸案。

有民眾在社群軟體上傳影片並發文表示，今天清晨在中壢區中華路一段644巷附近，有2名移工從4樓公寓窗戶攀爬而出，並驚險攀牆往下逃逸，引發民眾的討論。

桃園市專勤隊隊長蔡政杰告訴中央社記者，今天是全國聯合查緝日，專勤隊與桃園市警局中壢分局等相關單位，依據民眾提供情資前往工廠、工地、長照機構等地點進行查緝，發現有外籍人士就會盤查身分。

至於民眾發文所說的地點，蔡政杰指出是位於中壢區中華路一段巷弄內的外籍員工宿舍，查緝人員在上午6時許前往宿舍樓下守株待兔，並查獲3名非法移工以及1名逾期居留外僑共4人，但查緝人員並未上樓，因此也沒有發現有外籍移工從窗戶爬下的狀況，截至晚間6時桃園市共查獲逾20名非法外籍人士，後續將依法處置。

桃園市警局中壢分局內壢派出所表示，今天上午6時許接獲內政部移民署通報，前往轄區中華路一段644巷附近查緝失聯移工，其中20歲非法移工阮男為詐欺通緝犯，經警詢後已辦理歸案。