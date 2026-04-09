他開車從內側切換到外側車道 自撞人行道翻180度四輪朝天

劉姓男子今天開車行經基隆市基金二路時，從內側切換到外側車道時，擦撞人行道導致翻車，在車道上四輪朝天。劉男自行脫困，只受手部挫傷，婉拒消防人員送醫。警方對劉男實施酒測，數值為0，並在排除事故車輛後，恢復正常交通。

基隆警、消今天上午接獲報案，基金二路有輛轎車翻覆。消防人員到場時，46歲劉男因為有繫安全帶，車子雖然翻轉180度，車輪朝天，只有手部挫傷。劉男自行打開車門脫困，婉拒就醫。

警員到場測繪採證，並對劉男實施酒測，數值為０，並非酒駕肇禍。警方初步了解，劉男開車經過事故路段時，原本行駛內側車道，在往右切換到外側車道路，不慎撞上道路右側的人行道，造成車子失控翻覆。後翻車。

基隆警四分局大武崙派出所巡佐楊智勝提醒駕駛人，路上行車要變換車道時，務必提前打方向燈警示其他人車，並要仔細觀察周邊路況，保持適當安全距離與車速，降低事故風險，保護自己和他人的安全。

劉姓男子今天開車行經基隆市基金二路時，從內側切換到外側車道時，擦撞人行道導致翻車，在車道上四輪朝天。記者邱瑞杰／翻攝