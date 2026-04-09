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國1彰化段三車連環撞 遊覽車導遊受傷...回堵6公里
國道1號彰化路段今天下午發生轎車、拖板車與遊覽車共3車連環追撞事故，造成3車輛損壞，遊覽車導遊右手腕割傷及左膝疼痛送醫，並一度引發後方車流回堵約6公里，形成「紫爆」壅塞，直到至下午4時30分後逐漸恢復順暢。
這起事故發生於下午2時40分許，地點位在國道1號北上194公里、銜接國道3號匝道附近。初步了解，拖板車先追撞前方轎車，後方遊覽車疑因煞車不及再追撞拖板車，造成三車不同程度受損，其中遊覽車車頭毀損較為嚴重。
事故中，遊覽車上一名導遊右手腕割傷、左膝疼痛。彰化縣消防局獲報後派員趕赴現場，進行傷口清洗與包紮止血等初步處置，隨後送往烏日林新醫院治療；車上乘客雖未受重傷，但受到驚嚇，由接駁車協助離開現場。
現場事故發生後，警方及相關單位到場進行交通疏導，並調派拖吊車排除事故車輛，避免二次事故發生。事故期間車流一度回堵，造成通行壅塞。全案詳細肇事原因與責任歸屬，仍由國道警方進一步調查釐清。
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