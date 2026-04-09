國1彰化段三車連環撞 遊覽車導遊受傷...回堵6公里

高雄市90路公車民族幹線平時工作量龐大，日前一名司機遭抱怨對女乘客碎念並出言罵對方，行駛時還罵三字經、自言自語，甚至急煞；不過該名遭投訴的司機員事後現身解釋，當時已經開18小公車未休息，路線繁忙之下需站站停靠，但多數乘客「不把司機當人看」頻繁刁難、檢舉司機，他實在很難隱藏情緒，多數民眾也為此力挺司機員。

2026-04-09 12:39