9旬母過世兒不捨伴屍1年多 裹40層垃圾袋棄屍山區遭起訴

台南68歲傅姓男子涉嫌在9旬母親過世後，因不捨分離，竟以多達40層垃圾袋層層包裹遺體留在家中陪伴長達1年多，隨後才載往嘉義山區棄置。嘉義地檢署今偵查終結，依遺棄屍體罪嫌將傅男提起公訴。

嘉檢表示，傅男的女兒於2025年10月間報案，指稱父親與90歲祖母失聯，並提及父親曾傳疑輕生訊息。警方隨後在南投一間民宿尋獲傅男，但他起初供詞反覆，先稱遺體在南投塔塔加，最後才坦承棄置於嘉義縣中埔鄉山區邊坡。警方隨即在中埔鄉台三線309.5公里處尋獲，發現遺體被近40層垃圾袋包裹，最外層還套著睡袋。

檢警調查，住在台南官田的傅男平時獨自照顧臥床母親長達8年。傅男表示，母親在2024年1月下旬就已過世，他因過於不捨，決定將遺體留在家中陪伴。為了掩蓋味道，他不斷在遺體外包裹垃圾袋，並用膠帶上下裹住，層層加疊至40層之多。直到2025年4月至7月間，才將遺體載往山區「回歸自然」，傅男表示，這種方式生前曾與母親討論並獲得同意。

嘉檢指出，法醫解剖相驗後，發現死者遺體已呈現屍蠟化，身體並無明顯外傷及毒藥物反應，鑑定報告顯示無外力介入，確認非他殺。

嘉檢表示，傅男雖然照顧母親多年，但未依合法程序處理後事，反而將遺體長期留置家中並棄置山區，行為已觸犯刑法。檢方今天提起公訴，全案依遺棄屍體罪偵辦。

獨留家中陪伴過世母1年，男裹40層垃圾袋棄屍遭檢方起訴。圖／本報資料照片

40層垃圾袋包裹慈母遺體，男伴屍1年多棄置嘉義山區遭起訴。圖為警、消於嘉義縣中埔山區尋獲婦人遺體。圖／本報資料照片