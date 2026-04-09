男子持自備鑰匙竊取普通重型機車，圖非本案當事人。示意圖：AI生成

內壢爆發機車竊案，桃園市中壢區一名36歲詹姓男子昨(8)晚間21時30分許，鎖定停放在中壢區成功路94巷的一台機車，自備鑰匙發動後騎走，車主發現愛車失竊，立即向中壢警分局報案。隨後警方擴大調閱監視器畫面，發現詹男把車騎到桃園區北埔街一帶，今日凌晨2時許前往查緝時，正好遇到詹男準備騎偷來的機車離開，當場將其逮捕，5小時內火速破案。警方更在詹男身上查獲安非他命毒品1包，全案警詢後依機車竊盜及毒品罪嫌依法偵辦。

內壢派出所說明，昨晚接獲民眾報案，停在成功路94巷的普通重型機車遭竊，警方立即依規定受理。經擴大調閱監視錄影畫面，發現詹男持自備之鑰匙竊取被害人之普通重型機車後，騎乘至桃園區北埔街停放，立即派員前往，恰逢詹男正要騎乘竊來之機車，警方立即將其逮捕帶回，5小時內火速破案，同時發現詹男持有安非他命。

中壢分局長林鼎泰強調，警方對於竊盜案件必定迅速反應、積極偵辦，展現打擊犯罪決心。該案員警充分展現科技偵查與即時應處，短時間內即查緝犯嫌到案。同時呼籲民眾，機車應妥善上鎖並停放於明亮或設有監視設備之處，共同防範竊盜案件發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：內壢機車賊踢鐵板！自備鑰匙偷車5小時內被捕 警加碼搜出安非他命