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告別馬路虎口 中壢警強化精準執法這招效果高事故少10%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警分局表示，交通部最新統計，桃園市今年一月至四月五日前，車禍受傷件數（A2類）較去年同期減少901件，減少幅度達6.68%；人口稠密的中壢區成效顯著，減少303件減幅近一成（8.91%）。

警方說明，這些數字的背後，代表數百個家庭免於遺憾，反映市府與警方在優化路況與宣導、執法的努力，逐漸內化為市民的行車習慣。

警方分析，面對全時交通安全維護的挑戰，科技執法成為路口重要的隱形守護者，市府篩選桃園市前一百個易肇事路口，建置執法設備，監測闖紅燈、超速、不禮讓行人及轉彎不依規定等高風險行為，不僅能導正駕駛人的僥倖心態，更重要的是發揮提醒的效果。

數據顯示，中壢區設置科技執法路口的交通事故，去年一整年總計減少了208件，減幅7.8%，顯示精準執法確實讓道路風險大幅降低。

針對市民高度關切的痛點如平鎮區永樂路、康樂路、龍岡路一段及中壢區中華路二段與普忠路口等鄰近地下道的複雜路段，因車流量大且行向交織，已被列為肇事熱點。交通局已增設全時段禁止右轉、右轉彎專用車道等標誌、標線，中壢警分局同步規畫科技執法，今年1月8日起公告宣導，3月9日啟用。透過科技執法改善長期交通事故危險點，期望終結「虎口」悲劇。

中壢警分局分局長林鼎泰表示，設置科技執法初衷並非開單，而是希望在城市中建立一種「自律」的交通文化，執法只是提醒，最終目的還是希望每個人都能平安返家。用路人在使用道路時，應主動放慢車速、留意號誌，並養成「防禦駕駛」的觀念遵守規則，主動覺察潛在風險。

中壢警方加強路口科技執法已見成效。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方加強路口科技執法已見成效。記者鄭國樑／翻攝

交通部 科技執法 中壢

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