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賺120元賠10萬「代價833倍」！男無照攬客載移工被抓慘遭扣車

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林男未具備合法職業駕駛資格，竟用自家車在新豐後火車站私自攬客，且收取120元車資將外籍移工載到湖口鄉，當場被新竹區監理所及警方查獲。新竹區監理所當場開出10萬罰單，並將車輛移置保管。

新竹區監理所3月會同警察機關，在新竹縣湖口鄉執行聯合稽查勤務，查獲林男使用自用小客車違規載客。經查該車輛由新豐火車站載運乘客前往湖口鄉，未依規定辦理汽車運輸業登記，並與乘客合意收取車資120元，已涉違反運輸業相關規定。

新竹區監理所表示，林男未具備合法職業駕駛資格，亦未申請運輸業營業許可，違反公路法及汽車運輸業管理規則規定，依法裁罰10萬元，另因林男駕照已遭逕行註銷，依規移置保管該車輛。

新竹區監理所所長孫榮德指出，依法從事載客營業之車輛，須完成相關營業登記及取得核准後方可上路營運。非法白牌車不僅欠缺必要管理與保障，以本案來說，林男甚至無合法持有駕照，影響乘客權益及安全甚鉅，且對合法業者造成不公平競爭，呼籲民眾切勿以身試法。

新竹區監理所表示，將持續結合警察機關執行稽查作業，針對火車站等白牌車易出沒熱點加強稽查與取締，以維護運輸市場秩序及用路人安全。

新竹林男未具備合法職業駕駛資格，竟用自家車在新豐後火車站私自攬客，且收取120元車資將外籍移工載到湖口鄉，當場被新竹區監理所及警方查獲。圖／新竹區監理所提供
新竹林男未具備合法職業駕駛資格，竟用自家車在新豐後火車站私自攬客，且收取120元車資將外籍移工載到湖口鄉，當場被新竹區監理所及警方查獲。圖／新竹區監理所提供

新竹林男未具備合法職業駕駛資格，竟用自家車在新豐後火車站私自攬客，且收取120元車資將外籍移工載到湖口鄉，當場被新竹區監理所及警方查獲。圖／新竹區監理所提供
新竹林男未具備合法職業駕駛資格，竟用自家車在新豐後火車站私自攬客，且收取120元車資將外籍移工載到湖口鄉，當場被新竹區監理所及警方查獲。圖／新竹區監理所提供

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