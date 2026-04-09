高雄公車司機遭爆出言辱罵乘客 本人澄清吐苦水：已經開18小時車

高雄市90路公車民族幹線平時工作量龐大，日前一名司機遭抱怨對女乘客碎念並出言罵對方，行駛時還罵三字經、自言自語，甚至急煞；不過該名遭投訴的司機員事後現身解釋，當時已經開18小公車未休息，路線繁忙之下需站站停靠，但多數乘客「不把司機當人看」頻繁刁難、檢舉司機，他實在很難隱藏情緒，多數民眾也為此力挺司機員。

該民眾稱，當時搭乘高雄市90號公車，目睹一名女子因車內乘客較多，沒有及時下車，遭司機員關門，其他乘客當下提醒司機員後，司機就罵女子「台女，動作這麼慢還ㄘㄟ（瞪）」並不斷碎碎念，該民眾還說該名司機員還一度邊加速邊轉彎，差點撞上前方車輛並急煞，一路上情緒不穩定，「素質真的很糟，有路怒症不適合當大眾運輸的司機」。

該民眾事後在網路發文抱怨此事，該名司機員現身在留言處解釋，他當時已經開18小公車未休息，路線繁忙之下需站站停靠，還有許多乘客姍姍來遲，甚至對司機態度惡劣，「刷月票無限搭就為所欲為，不把司機當人看」，且當時因為前方有車輛直接切入車道，他不得已只能急煞，「我要怎麼緩解路怒症？很簡單，跟你一樣當檢舉達人，瘋狂檢舉公審即可」。

「我沒日沒夜上班，你悠哉刷著月票出門搭車到處逛，遇到一個不爽就公審！」該名司機員吐苦水表示，當時已經塞車塞一整天，沒日沒夜開車還站站停，他身為資深司機員一天跑6至9班，誤點又被投訴刁難，「每天都被四輪剪車頭、二輪右側超車按喇叭，能不路怒，歡迎你來常駐跑90路，一天只要連續4班就好，穩穩開3個月都不抱怨，算我服妳」。

該司機員說，司機員其實載多載少，都是領相同薪水，因此非常多司機都寧願開空車，因為載人越多、壓力越大，「如果遇到要拉仇恨的，只是造成更多糾紛」，司機開車出門一整天，尖峰時遇塞車、車內爆滿，卻被只有出門不到一小時的民眾刁難，後續還要把這個情緒隱藏起來，以免遭其他乘客貼上「態度不佳素質差」標籤，真的很難維持正常素質。

其他民眾也留言力挺司機，希望大眾搭公車遵守搭車禮儀，「高雄市公車缺人，已經為了乘客把時間壓住了，然後還要為了這些人慢慢嚕」、「90路已經要沒司機要開了拜託先不要抱怨」、「繼續投訴，反正到時候你們沒車搭，你們自己想辦法」。