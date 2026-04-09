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512公斤毒品險流入市面！空運玻璃纖維藏愷他命闖關 3人遭起訴

桃園電子報／ 桃園電子報

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愷他命淨重達512公斤690公克，市值約3億。圖：桃檢提供

一批自德國法蘭克福空運進口、申報品名為「玻璃纖維」的84箱貨物，於去(114)年12月7日運抵桃園機場時，被財政部關務署台北關發現夾藏大量第三級毒品愷他命，淨重達512公斤690公克，市值約3億。桃園地檢署獲報後，攜手法務部調查局桃園市調查處及桃園警分局循線追緝，於同年月10日在高雄市小港區查獲領貨的廖姓、蔡姓被告及指使少年共犯監控的陳姓被告，全案於今(9)日偵結起訴，廖姓、陳姓被告遭求處有期徒刑10年以上、蔡姓被告有期徒刑7年以上。

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「玻璃纖維」的84箱貨物夾藏大量第三級毒品愷他命。圖：桃檢提供

此案是廖姓、蔡姓、陳姓被告與不詳之人謀議，於114年12月7日自德國法蘭克福空運貨名玻璃纖維之貨物共84箱，並由廖姓被告承租高雄市小港區某民宅作為收件處、蔡姓被告租用小貨車，由其2人負責載運毒品，並共同獲取8萬元報酬，陳姓被告則指示少年共犯2人駕車監控、回報送貨狀況等，並給予少年1至2萬元報酬。

但貨物於去年12月7日運抵桃園機場後，即經台北關發現夾藏愷他命淨重共計512公斤690公克，隨即通報桃園市調查處報由周欣儒指揮偵辦。經專案小組循線追緝，於同年月10日，在高雄市小港區某處查獲前來領貨之廖姓、蔡姓被告及指使2少年共犯前往監控之陳姓被告，其中陳姓、廖姓被告經檢察官訊問後聲請羈押獲准。另檢察官考量此件查獲毒品數量甚鉅，保管不易，且有侵害人體健康而危害保管人員安全之風險，屬易生危險之物品，已依相關法令辦理毒品提前銷燬作業，於偵查終結前核發命令取樣後銷燬，減少毒品保管風險、落實新世代反毒策略。

專案小組偵辦廖姓、蔡姓、陳姓被告共同運輸愷他命案件，認定廖姓被告等3人涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之運輸第三級毒品等罪嫌，於今日偵結起訴移審，並考量被告等人無視國家杜絕毒品之嚴令峻刑，仍為此次犯行，雖此案毒品尚未流入市面，但輸入毒品數量甚鉅市值高達3億元，若流入市面可供170萬人次施用，對國民身心健康及社會秩序潛藏之危害極高，且陳姓被告指示另2名少年共犯參與運輸及被告等人犯後態度等情，向法院分別就廖姓、陳姓被告具體求處有期徒刑10年以上、蔡姓被告有期徒刑7年以上。

桃檢呼籲，不法份子切勿心存僥倖，該署將秉持行政院頒布之「新世代反毒策略」所揭示之緝毒重點，結合六大緝毒系統，強化橫向聯繫緊密合作，全力遏止走私毒品犯罪。

本文章來自《桃園電子報》。原文：512公斤毒品險流入市面！空運玻璃纖維藏愷他命闖關 3人遭起訴

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台北 德國 法務部

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