高雄男毒駕撞3輛汽機車釀女騎士受傷肇逃 逃回家警追上門裝沒事

吳姓男子昨深夜近11時許駕車經高市經武路，因行車不穩撞及路邊轎車及2輛機車，致牽機車的曾姓女子腿擦傷後肇逃，警方獲報調監視器追查，發現吳男逃至大寮，先找到肇事車，上門查訪時，吳還裝沒事，後被警方測出有毒品陽性反應，涉毒駕肇事。

鳳山警分局文山派出所昨深夜近11時許接獲通報，指鳳山區經武路343號前發生一起道路交通肇事逃逸案件。警方獲報後趕抵現場處理。

到場後，發現一名曾姓女子（30歲）正要牽機車時，一輛白色轎車撞到路邊機車，2輛機車倒地，導致她腿部擦挫傷，幸傷勢輕微，自行就醫；警方調閱周邊監視器及相關車輛行車紀錄器畫面，發現當時白車另有擦撞路邊一輛轎車，駕駛肇事逃逸。

警方隨即擴大調閱監視畫面並沿線追查，發現白車逃往大寮區內坑路，在附近尋獲肇事白車，經逐戶訪查，發現涉案駕駛吳姓男子（56歲）逃回住處，警方按鈴，吳男應門還裝傻，後自知無法狡辯，被警方帶返派出所查證。

後警方對吳實施酒測，無酒駕行為，但毒品唾液快篩結果初步呈安非它命及依托咪脂陽性反應，先行掣單告發及查扣車輛。

警方將待吳男尿液檢驗結果呈毒品陽性反應，再依毒駕函送。警詢後依肇事逃逸致人受傷罪嫌函請偵辦。

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高市吳姓男子昨深夜涉毒駕在鳳山區撞3輛汽機車釀女騎士受傷肇逃，逃回家警追上門被逮。記者石秀華／翻攝

高市吳姓男子昨深夜涉毒駕在鳳山區撞3輛汽機車釀女騎士受傷肇逃，逃回家警追上門被逮。記者石秀華／翻攝

高市吳姓男子昨深夜涉毒駕在鳳山區撞3輛汽機車釀女騎士受傷肇逃，逃回家警追上門被逮。記者石秀華／翻攝