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台東富山海域潛水意外！男子下潛約3分鐘失去反應 送醫急救中
台東縣卑南鄉富山村海域今上午生潛水意外。一名約40歲的張姓男子，上午8點多與友人搭乘小艇自「海賊灣」出海潛水，不料下水後不久即傳出意外，經救起時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。
據了解，張男下潛至約10公尺深處，停留約3分鐘後，船上友人察覺異狀，發現他遲未浮出水面，情況不尋常，立即下水查看，並將人拖回船上。當時張男已疑似失去意識，友人一邊施作心肺復甦術（CPR），一邊加速返航求援。
消防人員獲報後迅速到場，將張男接手搶救並持續進行CPR，惟現場評估仍呈現無呼吸心跳（OHCA）狀態，隨即送往台東馬偕醫院進一步急救，詳細原因仍待釐清。
附近民眾表示，今天天氣與海象尚稱穩定，但海水混濁、能見度不佳，對潛水活動影響不小。當地常有潛水客下海捕魚，從裝備判斷，張男疑似也是進行相關活動。
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